Nach wilden Zungenspielchen im Aufzug: Deutscher WWE-Star von Polizei festgenommen
Orlando (Florida/USA) - Kurz vor seinem großen WWE-Hauptkampf kassierte der deutsche Wrestler Ludwig Kaiser (35) im US-Bundesstaat Florida noch ein paar ordentliche Schläge von der Justiz. Der Grund: Er soll seinen Nachbarn verprügelt haben.
Wie das Newsportal TMZ am Donnerstag berichtet, wurde der Show-Kämpfer, mit bürgerlichem Namen Marcel Barthel, bereits am 23. April wegen Körperverletzung festgenommen. Der Vorfall soll sich dabei in einem luxuriösen Apartment in Orlando abgespielt haben.
Während einer Fahrt im Aufzug soll es zu der eskalierten Auseinandersetzung zwischen ihm und seinen Nachbarn gekommen sein: Demnach fuhr der Aufzug gerade nach oben, als Kaiser und seine Begleitung ihre sexuellen Triebe nicht mehr unterdrücken konnten.
Es folgten leidenschaftliche Küsse sowie spielerische Berührungen, die sich schließlich auf einem "unkontrollierbar intimen" Niveau bewegten - und das alles vor den Augen seines Nachbarn.
Nachdem das verliebte Pärchen im zwölften Stock des Apartments angekommen war, um die Romanze in Kaisers Zimmer fortzuführen, eskalierte die Situation.
Wrestler Ludwig Kaiser gefällt Kommentar seines Nachbarn gar nicht
Wie TMZ berichtete, ermahnte der Nachbar die Turteltauben und forderte, "sich bitte etwas anständiger zu benehmen". Die Bemerkung des Mannes gefiel dem WWE-Star ganz und gar nicht.
Im Zuge dessen schlug der Show-Kämpfer Berichten zufolge mehrfach auf seinen Nachbarn ein und stieß diesen schließlich zu Boden. Ein weiterer Bewohner des Hauses bemerkte den hitzigen Vorfall und rief die Polizei.
Nach dem Schlagabtausch wurde der 35-jährige Wrestler im "Orange County Jail" inhaftiert. Nur wenige Tage nach seiner Festnahme folgte die Freilassung auf Kaution. Diese betrug demnach 1000 US-Dollar (circa 863 Euro).
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