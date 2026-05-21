Nach wilden Zungenspielchen im Aufzug: Deutscher WWE-Star von Polizei festgenommen

Orlando (Florida/USA) - Kurz vor seinem großen WWE-Hauptkampf kassierte der deutsche Wrestler Ludwig Kaiser (35) im US -Bundesstaat Florida noch ein paar ordentliche Schläge von der Justiz . Der Grund: Er soll seinen Nachbarn verprügelt haben.

Der WWE-Star Marcel Barthel (35) bandelt seit einiger Zeit mit der mexikanischen Moderatorin Andrea Bazarte (33) an - ob sie die Frau im Fahrstuhl war, ist nicht bekannt. © Fotomontage/MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP/Instagram/Screenshot/andreabazarte

Wie das Newsportal TMZ am Donnerstag berichtet, wurde der Show-Kämpfer, mit bürgerlichem Namen Marcel Barthel, bereits am 23. April wegen Körperverletzung festgenommen. Der Vorfall soll sich dabei in einem luxuriösen Apartment in Orlando abgespielt haben.

Während einer Fahrt im Aufzug soll es zu der eskalierten Auseinandersetzung zwischen ihm und seinen Nachbarn gekommen sein: Demnach fuhr der Aufzug gerade nach oben, als Kaiser und seine Begleitung ihre sexuellen Triebe nicht mehr unterdrücken konnten.

Es folgten leidenschaftliche Küsse sowie spielerische Berührungen, die sich schließlich auf einem "unkontrollierbar intimen" Niveau bewegten - und das alles vor den Augen seines Nachbarn.

Nachdem das verliebte Pärchen im zwölften Stock des Apartments angekommen war, um die Romanze in Kaisers Zimmer fortzuführen, eskalierte die Situation.