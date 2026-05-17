MMA-Megastar mit Comeback-Sieg nach 17 Sekunden! Auch Skandal-Fighter McGregor kehrt zurück

Los Angeles (USA) - Goldene Tage für Fans der Mixed Martial Arts: Die wohl einflussreichsten MMA-Superstars beider Geschlechter drehen die Zeit zurück und steigen wieder ins Oktagon! Ronda Rousey (39) legte in der Nacht auf Sonntag vor, siegte in beeindruckender Manier nach fast zehn Jahren Wettkampf-Pause. Das Comeback von Skandal-Kämpfer Conor McGregor (37) soll in wenigen Wochen folgen.

Ronda Rousey (39) ließ ihrer Gegnerin keine Chance. © Getty Images for Netflix

Im ersten auf Netflix live übertragenen MMA-Event standen sich am späten Samstagabend (Ortszeit) in Los Angeles Rousey und Gina Carano (44) gegenüber - beide gelten als die bekanntesten Mixed-Martial-Arts-Fighterinnen aller Zeiten.

Doch beide hatten auch eine sehr lange Pause hinter sich, so stand Rousey zuletzt 2016 im Oktagon, der bis dato letzte Kampf von Carano liegt sogar fast 17 Jahre in der Vergangenheit! Auch mussten sie bei ihren vermeintlichen Karriere-Enden jeweils eine Niederlage einstecken.

Wie von den meisten Experten erwartet, war es an diesem Wochenende dann Rousey, die sich deutlich besser in Form zeigte - und den Kampf nach lediglich 17 Sekunden durch ihren legendären Armhebel beenden konnte.

Frust bei ihrer Kontrahentin? Fehlanzeige. Carano hatte sofort ein breites Grinsen im Gesicht, zeigte sich auch im weiteren Verlauf der Nacht als überraschend glückliche Verliererin.

Im Netz munkelten viele, die 44-Jährige hätte sich sehr über ihren wohl üppigen Zahltag gefreut und sei nie von einer Chance in dem Kampf ausgegangen. Wie viel sportlichen Wert Rouseys Sieg hat, wird sich in möglichen weiteren Kämpfen der Ex-Wrestlerin zeigen.