MMA-Megastar mit Comeback-Sieg nach 17 Sekunden! Auch Skandal-Fighter McGregor kehrt zurück
Los Angeles (USA) - Goldene Tage für Fans der Mixed Martial Arts: Die wohl einflussreichsten MMA-Superstars beider Geschlechter drehen die Zeit zurück und steigen wieder ins Oktagon! Ronda Rousey (39) legte in der Nacht auf Sonntag vor, siegte in beeindruckender Manier nach fast zehn Jahren Wettkampf-Pause. Das Comeback von Skandal-Kämpfer Conor McGregor (37) soll in wenigen Wochen folgen.
Im ersten auf Netflix live übertragenen MMA-Event standen sich am späten Samstagabend (Ortszeit) in Los Angeles Rousey und Gina Carano (44) gegenüber - beide gelten als die bekanntesten Mixed-Martial-Arts-Fighterinnen aller Zeiten.
Doch beide hatten auch eine sehr lange Pause hinter sich, so stand Rousey zuletzt 2016 im Oktagon, der bis dato letzte Kampf von Carano liegt sogar fast 17 Jahre in der Vergangenheit! Auch mussten sie bei ihren vermeintlichen Karriere-Enden jeweils eine Niederlage einstecken.
Wie von den meisten Experten erwartet, war es an diesem Wochenende dann Rousey, die sich deutlich besser in Form zeigte - und den Kampf nach lediglich 17 Sekunden durch ihren legendären Armhebel beenden konnte.
Frust bei ihrer Kontrahentin? Fehlanzeige. Carano hatte sofort ein breites Grinsen im Gesicht, zeigte sich auch im weiteren Verlauf der Nacht als überraschend glückliche Verliererin.
Im Netz munkelten viele, die 44-Jährige hätte sich sehr über ihren wohl üppigen Zahltag gefreut und sei nie von einer Chance in dem Kampf ausgegangen. Wie viel sportlichen Wert Rouseys Sieg hat, wird sich in möglichen weiteren Kämpfen der Ex-Wrestlerin zeigen.
Nicht nur Ronda Rousey: Auch Conor McGregor vor Rückkehr ins Oktagon!
Quasi zeitgleich mit dem Netflix-MMA-Event wurde bekannt, dass auch Conor McGregor nach jahrelangem Hin und Her nun tatsächlich vor seinem UFC-Comeback stehen soll.
Ziemlich genau fünf Jahre nach seinem letzten Profi-Kampf wird der hochumstrittene Superstar am 11. Juli während UFC 329 in Las Vegas gegen Max Holloway (34) ins Oktagon steigen.
Zwischen 2013 und 2015 galt der Ire als unbezwingbar in der UFC, erkämpfte sich mehrere Titel und siegte in dieser Zeit auch schon einmal gegen Holloway. Im späteren Verlauf seiner Karriere bekam der Ruf von McGregor allerdings Risse.
Immer wieder musste er empfindliche Niederlagen einstecken. Noch schlimmer wogen allerdings seine Eskapaden und Skandale außerhalb der Arenen. Der heute 37-Jährige wurde mehrfach gewalttätig und wurde 2024 sogar wegen einer Vergewaltigung verurteilt.
Titelfoto: Montage: Getty Images for Netflix, picture alliance/dpa/PA Wire | Pa Wire