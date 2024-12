Oktagon-Knall nach Skandal! MMA-Champion bekommt Titel aberkannt, doch das ist nicht alles

Der Sportler hingegen ist sich keiner Schuld bewusst, holt auf Social Media zum Gegenschlag aus: "Seid dem Vorfall in München, wo sie mir 50 Prozent bzw. 30 Prozent der Kampf-Gage kürzen wollten, ist mein Respekt verloren", so die deutlichen Worte des Kämpfers in einer Stellungnahme auf Instagram.

Wie die Mixed-Martial-Arts-Organisation am heutigen Donnerstagvormittag offiziell bekannt gab, sei der 38-Jährige nicht länger Champion oder Kämpfer der Veranstaltung. "Unsere Wege mit Hatef haben sich getrennt", heißt es in dem offiziellen Statement.

Der Veranstalter selbst hätte ihn dazu aufgefordert, eine Show abzuziehen. "Aber dann dafür bestraft zu werden, das ist nicht in Ordnung", heißt es in dem Beitrag weiter - und stellt klar: "Am Ende habe ich entschieden, dass ich nicht mehr bei Oktagon kämpfen möchte. Mich hat niemand entlassen, sondern ich habe gekündigt." Aber was genau war passiert?

Anfang Dezember dieses Jahres hatte der Kölner bei einer Pressekonferenz vor dem Event in München mit einem Championgürtel in Richtung seines bulgarischen Kontrahenten Lazar Todev ausgeholt, traf mit diesem allerdings den Kopf von Oktagon-Mitgründer Pavol Neruda.