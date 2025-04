Olympia-Fahnenträgerin und Weltmeisterin: Wagner beendet Judo-Karriere

In der französischen Hauptstadt hatte Wagner die erhoffte Medaille verpasst. Ihren Bronze-Kampf in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm verlor sie gegen Ma Zhenzhao (26) aus China.

Sie werde nach mehreren Jahren in Köln nun an den Stützpunkt in Stuttgart zurückkehren, kündigte Wagner an. In der Bundesliga kämpft sie weiterhin für die TSG Backnang.