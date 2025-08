Reporter-Legende Ulli Potofski (†73) ist tot

Alles in Kürze

Ulrich Potofski soll am Sonntag im Alter von 73 Jahren verstorben sein. © IMAGO / Team 2

Das berichtet Bild am Mittwochvormittag, wenig später bestätigte auch sein langjähriger Heimat-Sender RTL die traurige Nachricht.

Demnach ist der langjährige TV-Moderator bereits am Sonntag nach schwerer Krankheit von uns gegangen.

Zuvor hatte er in seinem täglichen Podcast "Herz, Seele, Ball" häufiger über seine Krankenhausaufenthalte gesprochen und am vergangenen Donnerstag verraten, dass er wieder in der Klinik gelandet sei.

Genauere Details nannte der gebürtige Gelsenkirchener und bekennende Schalke-Fan jedoch nicht, Kumpel und Moderatoren-Kollege Christian Sprenger (49) vertrat ihn derweil in seinem Podcast.

Potofski machte nach seinem Realschulabschluss zunächst eine Ausbildung als Koch, ehe er seine journalistische Laufbahn 1970 bei Radio Luxemburg begann. Über den WDR verschlug es ihn 1984 zu RTL plus, wo er bis 1992 als Sportchef fungierte. Zudem moderierte er die Sendung "Anpfiff" und später vor allem Tennis sowie Skispringen.