Betrug bei Olympia? Argentinien kocht nach Skandalspiel vor Wut!

"Es ist erbärmlich, dass so etwas passiert und das Turnier vergiftet. So etwas würde nicht einmal bei einem Dorfturnier passieren", wütete der 40-Jährige. Er muss es wissen, wurde 2004 und 2008 Olympiasieger als Spieler mit den Gauchos.

Argentiniens Coach Javier Mascherano (40) war so gar nicht mit den Schiedsrichter-Entscheidungen einverstanden. © Silvia Izquierdo/AP/dpa

Und die Reaktion des argentinischen Verbandes AFA ließ nicht lange auf sich warten: Präsident Claudio Tapia (56) teilte mit, dass man Beschwerde bei der FIFA eingelegt habe.

Aus seiner Sicht sei die Fortsetzung der Partie "sinnlos" gewesen und verstoße "gegen die Regeln des Wettbewerbs".

Marokkanische Fans hatten zuvor Steine und Flaschen aufs Feld geworfen und zu Teilen den Platz gestürmt. Feld und Stadion mussten geräumt werden.

Die Fortsetzung der Partie war für viele Außenstehende und Teams eine große Überraschung und wurde über die Köpfe der Protagonisten hinweg entschieden.

Selbst auf der offiziellen Olympia-Website wurde das 2:2 vor der Unterbrechung zwischenzeitlich als Endstand ausgewiesen.

Mascherano, zweifacher Champions-League-Sieger, äußerte empört: "Ich will nicht bevorzugt werden, aber ich will auch nicht so verarscht werden wie heute. Das ist der größte Zirkus, den ich je in meinem Leben gesehen habe."