Olympiasiegerin in Lebensgefahr? Ex-Freundin von DFB-Star notoperiert

Segel-Olympiasiegerin Lara Vadlau (31) erlitt nach einer geplanten OP Komplikationen und liegt seither im Krankenhaus. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/laravadlau (2)

Auf Instagram postete die Österreicherin einen Clip, in dem sie sich selbst an zahlreiche Kabel angeschlossen im Krankenhausbett filmte.

"Ich melde mich aus dem Krankenhaus, ich musste gestern notoperiert werden", sagte Vadlau dazu. Sie habe vor einigen Tagen eine Operation gehabt, bei der eigentlich alles gut gegangen sei, doch am Samstag sei es zu Komplikationen gekommen und sie habe ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen.

Was genau passiert ist, ließ die 31-Jährige zunächst offen, kündigte aber an, sich in den nächsten Tagen näher dazu zu äußern, was mit ihr los sei. Aktuell sei aber "so weit alles gut".

Auch was der ursprüngliche Eingriff gewesen war, verriet Vadlau nicht, Stefan Glanz-Michaelis, Generalsekretär des österreichischen Segelverbands, kommentierte aber gegenüber Krone: "Die erste OP war ein geplanter Eingriff. [...] Ein Karriereende droht aber nicht."