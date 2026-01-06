Deutsche Olympia-Heldin in tiefer Trauer! "Herz aus der Brust gerissen"

Rosenheim - Die deutsche Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl (39) hat einen schmerzhaften Verlust zu verkraften: Nachwuchspferd Diallo ist gestorben.

Dressur-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl (39) hat den Tod ihres Nachwuchspferdes bekannt gegeben. © Imago / Eibner

"Heute [Dienstag, Anm. d. Red] früh musste ich dich gehen lassen, Diallo. Und kein Wort fühlt sich groß genug an für das, was gerade in mir zerbrochen ist", gab die 39-Jährige den Tod ihres elfjährigen Wallachs nach einer plötzlich aufgetretenen Erkrankung bekannt.

"Die Untersuchungen laufen noch, der Verdacht liegt auf dem Bornavirus", schrieb die gebürtige Rosenheimerin in einem emotionalen Beitrag auf der Social-Media-Plattform Instagram und veröffentlichte dazu ein Bild von Diallo.

Mit ihm hoffte die viermalige Olympiasiegerin, an die großen Erfolge ihres Goldpferdes Dalera anzuknüpfen, das im August in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden war.

Und Diallo schien dieser Rolle mehr als gerecht zu werden, denn im vergangenen Jahr feierten von Bredow-Werndl und ihr neuer Partner unter anderem Siege in Hagen und München sowie einen Erfolg bei der Weltcupstation im November in Stuttgart. Umso größer ist nun der Schock über den plötzlichen Tod des Pferdes, der völlig unerwartet kam.