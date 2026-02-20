Nolte hat richtig Bock auf Zweier-Bob: Redet Kalicki ein Wörtchen um Gold mit?

Cortina d'Ampezzo (Italien) - Laura Nolte (27) siegte 90 Hundertstel vor Kaillie Armbruster-Humphries (40, USA) und 1,06 Sekunden vor der deutschen Pilotin Kim Kalicki (28) - so lautete beim Weltcup-Finale in Altenberg die Reihenfolge. Im Zweier-Gesamtweltcup ist dies dieselbe Rangfolge. Sind die Olympia -Medaillen deshalb bereits vergeben?

So jubelten Laura Nolte und Deborah Levi zuletzt in Altenberg. Sie sind auch die Gold-Favoritinnen in Cortina. © BSF/Viesturs Lacis

Am Freitag starten die Damen mit ihren ersten beiden von vier Läufen. Am Sonnabend fällt die Medaillen-Entscheidung. "Die Stimmung ist super. Wir freuen uns wirklich sehr", so Nolte, die nach Olympia-Silber im Mono-Bob noch den Titel im letzten Durchgang verlor und weinte.

Nun ist sie zuversichtlich: "Das ist unsere Paradedisziplin. Wir haben einfach richtig Bock." Nach fünf Weltcup-Siegen in sieben Rennen ist die Winterbergerin klare Gold-Favoritin.

Allerdings sollte sie Kalicki nicht abschreiben. Die Wiesbadenerin ist neben Armbruster-Humphries mit Abstand die beste Pilotin im Feld.

Die Rennen im Eiskanal von Cortina haben klar gezeigt, wer die Lenkseile beherrscht, gewinnt. Der Start ist hier nicht so das Zünglein an der Waage.