Dramatisches Olympia-Aus! Wie geht es mit Chemnitzer Bahnrad-Ass Bötticher weiter?

Er erkämpfte mit Luca Spiegel und Maximilian Dörnbach Platz sechs (42,280). Gold ging mit Weltrekord (40,949) an die Niederlande, Silber an Großbritannien, Bronze an Australien.

Das letzte Ticket für das deutsche Sprintteam wurde am 20. Juni in einem Stechen vergeben. Bötticher, acht Monate zuvor an der Bandscheibe operiert, fuhr vier Tausendstelsekunden vor Nik Schröter über die Ziellinie, erkämpfte das begehrte Ticket.

Die Enttäuschung stand dem Erfolgscoach ins Gesicht geschrieben. Gemeinsam mit Andreas Hirschligau hatte er in den vergangenen Monaten eine "Rundumbetreuung" für das Bahnrad-Ass vom Chemnitzer PSV organisiert. Das große Ziel des Trios: die Spiele in Paris.

Einmal als verletzt gemeldet, darf Bötticher am Wochenende nicht im Keirin starten.

"Die Topnationen fahren in einer anderen Liga. Das ist keine Überraschung. Das wird man auch in den Einzelentscheidungen sehen", sagt Müller. Platz sechs für Spiegel & Co. lag im Rahmen seiner Erwartungen und hat den großen Vorteil, dass Bundespolizist Bötticher seinen Kaderstatus behalten wird.

Die Frage aller Fragen (Macht der 32-Jährige nach der Enttäuschung von Paris weiter?) konnte Müller im TAG24-Gespräch nicht beantworten: "Ich habe mit Stefan noch nicht gesprochen. Das klärt man auch nicht am Telefon. Er hat sich per Textnachricht bei mir und Andreas für die Zusammenarbeit in den vergangenen Monaten bedankt. Ich kenne Stefan genau: Er will jetzt ein paar Tage für sich sein".

Vom 14. bis 18. August sind im Berliner Velodrom die deutschen Bahnrad-Meisterschaften. Bötticher ist als Starter gemeldet. Steigt der gebürtige Thüringer dort zum letzten Mal aufs Rad?