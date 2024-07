Er war depressiv und alkoholkrank: Schwimmstar weint nach Olympia-Silber mit seinem Kind

Paris (Frankreich) - Er flog ganz hoch und fiel ganz tief. Jetzt ist er zurück: Adam Peaty (29) gewann am Sonntagabend bei Olympia über 100 Meter Brustschwimmen Silber . Danach kamen dem Schwimm-Star die Tränen.

Stolz posiert Adam Peaty (29) mit olympischem Silber nach zwei schweren Jahren. © OLI SCARFF / AFP

Zwei Zehntel fehlten Adam Peaty am Ende zur Goldmedaille auf den Italiener Nicolo Martinenghi (24). Doch dieser Schönheitsfehler schien dem Briten nur wenig auszumachen.

Ganz innig drückte er eine gefühlte Ewigkeit seinen dreijährigen Sohn George, der mit seiner Mutter und seiner neuen Freundin im Publikum stand. Sein Sohn ist so etwas wie sein Talisman bei Wettkämpfen.

Es war einer dieser Momente, der unter die Haut ging. Peaty war ganz Mensch, ließ seinen Emotionen freien Lauf, nachdem sein kleiner Sohn ihm "Ich liebe dich, Daddy" zugeflüstert hatte.

Die Tränen dürften in dem Moment nicht nur bei der wiedererstarkten Schwimm-Star gekullert sein, sondern auch bei vielen Zuschauern im TV.

"Als ich George in die Arme nahm, war ich sofort hin und weg. Ich fühle mich, als wäre ich von einer Biene gestochen worden, weil mein Gesicht so geschwollen ist. Ich habe so viel geweint", erklärte der britische Topathlet.