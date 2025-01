Finals-Traum für Dresdner Olympia-Sieger geplatzt! Kanu in Hafencity statt im Zwingerteich

Hier in diesem Hafenbecken will Tom Liebscher-Lucz (31) am 3. August um seinen 20. DM-Titel paddeln. © Lutz Hentschel

Der 31-Jährige meinte noch im Herbst: "Ich möchte, dass Kanu-Duelle bei den Finals auf dem Zwingerteich ausgetragen werden - im Herzen meiner Heimatstadt."

Jahrelang hatte er dafür gekämpft. Und zuletzt mit dem Argument der Olympischen Spiele von Paris, als die Rennen perfekt auch vor der Stadtkulisse in Szene gesetzt worden. Doch in Dresden sollte es nicht gelingen.

In der Mitteilung der Final-Veranstalter hieß es: "Eine Nutzung hätte aber zu weitreichenden Einschränkungen für die Zuschauerinnen und Zuschauer geführt."

Deshalb ist dieser Traum geplatzt. "Die Kanu-Wettbewerbe in der Hafencity stellen sicher, dass wir allen Interessierten einen Platz an der Strecke bieten können, denn diese Sportart hat eine große Tradition in Dresden", so OB Dirk Hilbert.