Goldene Rampe zum Brandenburger Tor: Wie sich Berlin in Olympia-Stellung bringt

Berlin - Die Initiative NOlympia hat sich bereits in Stellung gebracht, Berlin aber auch. Am Dienstag stellte der Senat seine Olympiapläne vor - und die haben es in sich: Eröffnungsfeier auf dem Tempelhofer Feld, Olympische Ringe zieren den Fernsehturm, eine goldene Rampe zum Brandenburger Tor - die Millionenmetropole soll den Glanz von Olympia deutlich sichtbar machen.

Das Brandenburger Tor soll für Touristen mit der Rampe noch attraktiver werden. © Kulturprojekte Berlin GmbH

Noch aber ist gar nicht klar, wo die Spiele (entweder 2036, 2040 oder 2044) stattfinden. Berlin muss erstmal seine Mitbewerber Hamburg, München und NRW ausstechen und gibt sich gewohnt selbstbewusst.

"Klar kann man Olympia woanders machen. Wird dann halt öde", lautet das Motto der Kampagne. "Berlin ist die Stadt mit ihrer internationalen Strahlkraft, mit der man ins Rennen gehen muss", ist sich Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) sicher.

Das Konzept: Auffallen. So sollen besonders prägnante Bauwerke wie der Fernsehturm oder der Flughafen BER mit riesigen olympischen Ringen verziert werden. Das Olympiastadion soll zwar die Anlaufstelle Nummer eins werden, doch auch das Brandenburger Tor wird eine zentrale Rolle einnehmen.

Hier sollen die Medaillen verliehen werden sowie das Olympische Feuer brennen. Hinzu kommt eine Art goldene Rampe, die es Besuchern ermöglicht, gar bis nach ganz oben zur Quadriga vorzudringen.

Die Eröffnungsfeier aber soll nicht direkt beim Wahrzeichen Berlins, sondern auf dem ehemaligen Flughafengelände Tempelhof stattfinden. Das i-Tüpfelchen: Eine goldene Pyramide aus Olympischen Ringen mitten auf dem Tempelhofer Feld.