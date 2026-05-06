06.05.2026 15:58 Bürgermeister wirbt für Olympische Spiele in Hamburg: "Historische Chance"

Hamburgs Bürgermeister sieht in Olympia eine "historische Chance" für die Stadt. Was er den Bürgerinnen und Bürgern vor dem Referendum ans Herz legt.

Von Markus Klemm, Alice Nägle Hamburg - Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (60, SPD) hat einmal mehr für Olympische Spiele in der Hansestadt geworben.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (60, SPD) hat erneut für die Olympischen Spiele in Hamburg geworben. © Ulrich Perrey/dpa "Olympische und Paralympische Spiele sind eine historische Chance für Hamburg", sagte der SPD-Politiker in einer Regierungserklärung vor der Hamburgischen Bürgerschaft. Beim Referendum am 31. Mai gehe es nicht nur um ein konkretes Projekt oder Ereignis. "Es geht darum, welches Bild wir von uns selbst haben und welches Bild wir der Welt zeigen wollen." Am Ende gehe es auch um eine Entscheidung über das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, über das Vertrauen in die Zukunft. Olympia Ja oder Nein zu Olympia? Umfrage liefert Hinweis auf Votum der NRW-Bevölkerung "Und deshalb [...], liebe Hamburgerinnen und Hamburger, sagen Sie 'Ja' zu Olympia, sagen Sie 'Ja' zu Olympischen und Paralympischen Spielen in Hamburg", sagte Tschentscher. Hamburgs rot-grüner Senat möchte sich für Olympische und Paralympische Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 bewerben.

Olympia als Chance für bezahlbaren Wohnraum?

Hamburgs rot-grüner Senat möchte sich für Olympische und Paralympische Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 bewerben. © Mike Egerton/Press Association/dpa So sprach sich auch Sina Imhof (47), Vorsitzende der Grünen Fraktion Hamburg, für eine Bewerbung aus. "Damit unsere Stadt langfristig von Olympia profitiert, müssen wir jetzt miteinander ins Gespräch kommen und diskutieren. Dabei ist ein gesundes Risikobewusstsein richtig, aber es sollte nicht dazu führen, dass wir uns nichts mehr zutrauen. Aus Vorsicht darf kein Stillstand werden." Paris habe hinsichtlich dessen gezeigt, wie es geht, so Imhof. "Olympische und Paralympische Spiele, die sich in die Stadt einfügen und sie langfristig voranbringen. Das nehmen wir uns zum Vorbild und wollen zugleich unseren eigenen, hanseatischen Weg finden." Laut der jüngsten Umfrage (März 2026) stehen die Hamburgerinnen und Hamburger Olympischen Spielen in der Hansestadt weiterhin skeptisch gegenüber. 41 Prozent finden die Austragung "eher gut", 50 Prozent "eher schlecht". Olympia Hamburgs Partner bei Olympia-Bewerbung: So hat Kiel abgestimmt Eine der größten Ängste sei die damit mutmaßlich einhergehende Spannung am eh schon harten Wohnungsmarkt. Andreas Breitner, Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), sieht allerdings eher eine Chance. "Olympische Spiele führen nicht zwangsläufig zu Mietsteigerungen. [...] Die Errichtung und der Erhalt bezahlbaren Wohnraums sind eine Daueraufgabe." Eine Idee sei beispielsweise, das Olympische Dorf so zu konzipieren, dass es danach als bezahlbarer Wohnraum genutzt werden könne, so Breitner. "Olympia ist auch für das bezahlbare Wohnen eine Chance und kein Problem."