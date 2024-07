ZDF-Moderator Jochen Breyer: "Olympia-Sportler sind so herrlich normal!"

Berlin/Paris - ZDF-Moderator Jochen Breyer (41, "Das aktuelle Sportstudio") hat in diesem Jahr ein sportliches Mammutprogramm. Erst die Fußball-EM , ab Freitag Olympia . Im TAG24-Interview hat der Sportjournalist verraten, warum ihn die Olympia-Berichterstattung mehr als der Fußball bewegt.

Ich glaube, man kann bei Olympia auch nicht den Anspruch haben, sich in jeder Sportart auszukennen. Als Moderator muss ich das zum Glück auch nicht, dafür haben wir ja unsere Spezialisten und Experten im Team."

TAG24: Wie bereiten Sie sich auf die Olympischen Spiele vor? Schauen Sie sich möglichst viele Wettkämpfe an?

Jochen Breyer: "In Paris bin ich nur im Studio. Vom Studio aus wird der 'Ball' dann überall hingeworfen, zum Bogenschießen, Breakdance, Sportklettern, Leichtathletik und allen anderen Sportarten. Insbesondere auf die kleinen Sportarten bin ich total gespannt, die ich noch nicht so gut kenne."

TAG24: Es sind Ihre ersten Olympischen Spiele als Moderator. Wie kommt's?

Breyer: "Mit Rudi Cerne hatten wir einen hervorragenden Olympia-Moderator, der große Fußstapfen hinterlässt. Ich war bisher als Reporter dabei, habe Beiträge und Interviews gemacht. Jetzt bin ich aufgerückt auf die Moderationsposition, was für mich schon immer ein Kindheitstraum war.

Mein Vater ist ein großer Leichtathletik- und Sport-Fan. Er hat sich während Olympia meist freigenommen, um alles schauen zu können. Und da war ich dann natürlich dabei.

Den ganzen Tag mit Papa Sport gucken – es war das Paradies für mich. Da hat meine Faszination für Olympia begonnen.

Meine ersten Olympischen Spiele als Radioreporter waren dann 2008 in Peking. Die Stimmung in einer Olympia-Stadt, dieses internationale Flair, wenn die ganze Welt sich in einer Stadt trifft, ist etwas ganz Besonderes."

TAG24: Dann werden Sie sicherlich die Leichtathletik-Wettkämpfe mit einem besonderen Blick verfolgen, oder?

Breyer: "Ja, absolut, die Faszination für die Leichtathletik habe ich quasi in die Wiege gelegt bekommen. Ich mag die Vielseitigkeit. Dass Schlag auf Schlag fast durchgehend etwas Spannendes passiert, ob im Stabhochsprung, beim Speerwurf oder bei den Läufen.

Ich freue mich aber auch auf kleine Sportarten, die ich so gar nicht kenne, wie Breakdance, das zum ersten Mal olympisch ist. Wobei ich gerade gelernt habe, dass es nicht Breakdance heißt, sondern Breaking."