Atemnot und Rollstuhl! So geht es Malaika Mihambo nach ihrem Silber-Drama

Malaika Mihambo (30) musste den Innenraum des Stade de France in einem Rollstuhl verlassen. © Kirill Kudryavtsev/AFP/dpa

Nach der EM in Rom hatte sich Mihambo mit Corona infiziert, was sie in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele stark eingeschränkt hatte, doch beim Saisonhöhepunkt selbst holte sie trotzdem alles aus sich heraus - und mehr.

Mit 6,98 Metern flog die 30-Jährige zu Silber, doch danach ging gar nichts mehr. Weinend wurde sie im Rollstuhl durch den Stadion-Innenraum geschoben, erste Interviews nach dem Medaillentriumph abgesagt: Die Sorge um die Olympiasiegerin von Tokio war groß.

Am späten Donnerstagabend konnte Mihambo dann aber glücklicherweise selbst Entwarnung geben.

Es ginge ihr besser, schilderte sie auf der abendlichen Pressekonferenz, auch wenn sie noch müde und erschöpft sei.

Schon während des Wettkampfs habe sie die ganze Zeit Atemübungen machen müssen, weil sie sonst den Wettkampf gar nicht überstanden hätte.

"Nach der Ehrenrunde habe ich wirklich keine Luft bekommen, es war zu viel", erzählte die zweifache Welt- und Europameisterin. "Seit Corona meine Lungen erwischt hat, brauche ich mehr Zeit zur Erholung. Mir fehlt die Luft nach dem Wettkampf."