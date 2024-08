Aus im Olympia-Halbfinale: Deutsche Schwimmerin gibt rührendes Tränen-Interview

Paris (Frankreich) - Sie wurde von ihren Emotionen übermannt! Die deutsche 4x200-Meter-Freistil-Staffel der Frauen schied im Halbfinale der Olympischen Spiele aus, Schluss-Schwimmerin Nele Schulze (20) brach im Anschluss im Interview in Tränen aus. Allerdings nicht vor Trauer, sondern vor Glück!

Nele Schulze (20) gab bei ihrem Olympiadebüt alles und wurde danach von ihren Emotionen überwältigt. © OLI SCARFF / AFP

ZDF-Moderatorin Lena Kesting (30) fragte das Quartett Isabel Gose (22), Julia Mrozinski (24), Nicole Maier (24) und Nele Schulze nach ihrem Auftritt, wie es ihnen ergangen sei, Schulze als Schluss-Schwimmerin zuletzt.

Doch diese konnte zunächst gar nicht richtig auf die Frage antworten, weil ihr plötzlich die Tränen in die Augen schossen.

"Oh, ich muss kurz heulen, aber vor Glück, weil ich bin reingelaufen und ich hab die ganze Stimmung mitgekriegt und ich war erstmal so 'Krass, ich bin gerade bei den Olympischen Spielen' und es war einfach so toll und überwältigend", sagte die 20-Jährige mit brüchiger Stimme und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht.

"Das hat so viel Spaß gemacht und ich habe alles gegeben für meine Mädels", schwärmte Schulze, während ihre Teamkolleginnen sie herzten und ihr unterstützend über den Rücken strichen. "Ich kann das gar nicht beschreiben, aber es ist unfassbar gewesen. Es hat viel, viel Spaß gemacht."