Bewirbt sich "KölnRheinRuhr" für Olympia? NRW-Chef Wüst sieht klare Tendenz

Köln - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU) sieht bereits vor der vollständigen Auswertung aller Ergebnisse zur Olympia -Bewerbung eine klare Mehrheit für das Vorhaben.

Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU) sieht eine klare Mehrheit für eine Olympia-Bewerbung in Nordrhein-Westfalen. © Christoph Reichwein/dpa

"Ein richtig starkes Votum für Olympia aus Nordrhein-Westfalen. Ein ganz, ganz klares Ja von den Menschen aus Nordrhein-Westfalen. Es hat sich ausgezahlt, den Menschen zu vertrauen", sagte der CDU-Politiker im WDR.

"Die Wahlbeteiligung ist so überragend, da wird noch an der einen oder anderen Stelle gezählt. Die einzelnen Ergebnisse machen uns den ganzen Abend Freude", betonte Wüst.

Rund 1,4 Millionen Menschen haben sich nach Angaben des Ministerpräsidenten an den Ratsbürgerentscheiden über eine Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele in den Jahren 2036, 2040 oder 2044 beteiligt. In der gesamten Region liege die Beteiligung geschätzt vorläufig bei 32 Prozent. In Köln als "Leading City" sogar bei 40,5 Prozent.

Bis zum Abend hatte die Bevölkerung in 13 von 17 Städten mehrheitlich mit Ja gestimmt. Offen sind noch die Ergebnisse aus Köln, Aachen und Bochum.

Auch in Herten sprachen sich mehr als 70 Prozent für eine Bewerbung aus. Dabei wurde aber das erforderliche Quorum verfehlt, da insgesamt nur 12,55 Prozent der Abstimmungsberechtigten zustimmten – nötig gewesen wären 15 Prozent.

Damit fällt Herten, wo gemeinsam mit Recklinghausen Mountainbike-Wettbewerbe vorgesehen waren, vollständig aus der NRW-Bewerbung heraus.