Olympische Sommerspiele in NRW? Heute fällt die erste Entscheidung

Köln - An diesem Sonntag entscheidet sich, ob die Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen Teil der Bewerbung "KölnRheinRuhr" für die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele in den Jahren 2036, 2040 oder 2044 werden will.

Am heutigen Sonntag entscheidet sich, ob sich Nordrhein-Westfalen für die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele bewerben wird. © Rolf Vennenbernd/dpa

In 17 Kommunen konnten dafür über vier Millionen Menschen in Bürgerentscheiden ihr Votum per Briefwahl abgeben.

Mit den ersten Ergebnissen wird mancherorts gegen 19 Uhr gerechnet. Das Gesamtergebnis soll am späten Abend bei einer zentralen Veranstaltung in Köln verkündet werden, bei der unter anderem Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU), Kölns Oberbürgermeister Torsten Burmester (63, SPD) und Vertreterinnen und Vertreter der Bewerbung vor Ort sein werden.

Auch Berlin, Hamburg und München wollen deutscher Austragungsort werden. München hatte schon im Herbst eine unerwartet deutliche Zwei-Drittel-Mehrheit bei einem Bürgerentscheid erzielt.