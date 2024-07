Olympia 2024: Sportchef Filzwieser traut Chemnitzerin Dörffel das Finale zu

Lucia Dörffel (24) will in Paris ins Finale klettern und vielleicht gelingt ihr eine Überraschung. © imago/Norbert Schmidt

Alexander Megos, der wie Lucia Dörffel (24) und Yannick Flohé qualifiziert ist, schilderte: "Die Stimmung zwischen uns drei ist mega gut."

Die drei DAV-Sportler reisen am Donnerstag an. Ihr Kombi-Wettkampf aus den Disziplinen Bouldern - also dem Klettern von komplizierten Elementen in Absprunghöhe - und Lead - dem traditionellen Seilklettern - steht in der nächsten Woche an.

Bis dahin haben sich die Athleten keine aufwendigen Aktivitäten in Paris oder Besuche bei anderen Events vorgenommen. "Wir haben nicht so viel Zeit", schilderte die Chemnitzerin Dörffel. "Und man möchte sich nicht zu platt machen. Ich schaue spontan, wenn irgendwas klappt."

Je eine Aktivität außerhalb von Training und Wettkampf haben sich Dörffel & Co. aber vorgenommen. Die 24-Jährige hat es in Paris auf Bäckereien und Konditoreien abgesehen.