Chemnitzerin ist einzige Deutsche im Boxring: "Krass, ich bin bei Olympia dabei!"

Maxi Glöckner (23) vor dem Chemnitzer Sportforum. Sie ist die einzige deutsche Boxerin, die sich für Olympia in Paris qualifizieren konnte. © IMAGO/Ed Gar

Am Dienstag startet die Chemnitzerin, die sich als einzige deutsche Boxerin für Paris qualifiziert hat, in das Olympia-Abenteuer. Aus ihrem Ziel macht Maxi kein Geheimnis: Sie will Edelmetall!



Dafür arbeitet sie seit Monaten hart. In ihre Heimatstadt ist sie selten gekommen. Dafür flog sie um die ganze Welt, trainierte in der Schweiz, in den USA und in Thailand. Zuletzt stand sie in Tschechien im Ring.

Internationale Top-Sparringspartner hat die sympathische und stets gut gelaunte Halbfliegengewichtlerin auch in diesen Tagen vor den Fäusten.

"Ich bin in Saarbrücken. Hier ist ein großes Boxcamp mit vielen internationalen Partnern, die unter anderem aus Indien, der Mongolei, von den Philippinen und aus den USA kommen", verrät Maxi.

Geheimniskrämerei gibt es im Frauenboxen nicht. Die eine oder andere Trainingspartnerin könnte die 23-Jährige in Paris im olympischen Boxring wiedersehen.