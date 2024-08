Dreispringer Max Heß in Paris mit neuer Bestweite: "Viel mehr geht nicht"

Bei der EM in Rom war er mit 17,04 Metern Fünfter geworden. Der alte Bestwert (17,20) stammt aus dem Jahr 2016. Damals wurde Heß in Amsterdam Europameister.

"Ich bin überglücklich. Acht Jahre lang stand meine Bestweite bei 17,20. Die ist heute Abend gefallen. Es waren acht schwere Jahre mit vielen Rückschlägen. Die Platzierung ist mir am Ende egal", sagte Heß unmittelbar nach dem Wettkampf im Interview mit der Sportschau.

Max Heß ist zum dritten Mal bei Olympia dabei und erreichte erstmals das Finale der Top 12. © Sven Hoppe/dpa

Dass es am Freitagabend beim Finale im rappelvollen Stade de France regnete, war für Heß ein Vorteil. "Glücklicherweise waren meine letzten drei Wettkämpfe vor Paris alle im Regen. Ich habe mich fast schon ein bisschen gefreut, als es geregnet hat."

Gemeinsam mit seinem jahrelangen Erfolgstrainer Harry Marusch, der die Akkreditierung des Bundestrainers erhielt und Heß in Paris betreuen durfte, hat er sich auf den Punkt in Topform gebracht.

Nach den Meisterschaften in Braunschweig wurde das Trainingspensum nochmals deutlich erhöht. Heß flog erst zwei Tage vor der Qualifikation nach Frankreich, lenkte den Fokus zunächst auf diese drei wichtigen Sprünge.

Mit einer Weite von 16,98 schaffte er bei seiner dritten Olympia-Teilnahme erstmals den Sprung in das Finale der Top 12.

"Ich habe am Freitagabend alles in den dritten Sprung gelegt, wollte unbedingt weiter im Wettkampf bleiben. Der Fuß war knapp am Brett, aber der Versuch war gültig", verriet der sympathische Sachse seinen überragenden 17,38-Meter-Satz.