Ekel-Seine schuld? Fahnenträger verpasst Abschlussfeier, weil er im Krankenhaus liegt!

Daniel Wiffen (23) holte das erste Schwimm-Gold für Irland und hätte dafür eigentlich bei der Abschlussfeier die Fahne tragen sollen.

Kurz zuvor hatte Team Irland mitgeteilt, dass der Olympiasieger über 800 Meter Freistil erkrankt sei und nicht teilnehmen könne, für ihn sprang Ruderer Fintan McCarthy (27) ein und führte die irische Delegation an der Seite von Schwimmerin Mona McSharry (23) an.

Doch was genau war passiert? Noch in der Nacht zu Montag meldete sich der 23-Jährige selbst bei X zu Wort und klärte auf, was geschehen war.

"Gestern musste ich ins Krankenhaus, weil es mir wegen eines Infekts, gegen den ich behandelt werde, sehr schlecht ging, und jetzt geht es mir besser", schrieb Wiffen.

"Ich bin unglaublich enttäuscht, dass ich gestern Abend nicht die Gelegenheit hatte, Fahnenträger zu sein."

Er hoffe, dass alle den Abend genossen hätten und es ihm gut genug gehen werde, um zu Hause alle wiederzusehen, und er bedankte sich bei allen, die sich bei ihm gemeldet hätten.