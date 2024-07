Fußball-Chaos bei Olympia: Tor fast 2 Stunden später aberkannt, dann müssen die Spieler nochmal ran

Saint-Étienne (Frankreich) - Der Start ins olympische Fußball-Turnier verläuft turbulent: Argentinien trifft in einer XXL-Nachspielzeit, marokkanische Fans stürmen den Platz - und das Tor wird viel später zurückgenommen.

Schiedsrichter Glenn Nyberg stand beim olympischen Fußballturnier im Fokus. © Silvia Izquierdo/AP/dpa

Nach fast zwei Stunden ist Argentiniens später 2:2-Ausgleich gegen Marokko zum Start des olympischen Fußball-Turniers nach Videobeweis wieder zurückgenommen worden.

Das Ergebnis der Partie wurde in den offiziellen Kanälen auf 2:1 für Marokko geändert, nachdem es zuvor lange Verwirrung um den Ausgang gegeben hatte.

Argentinien hatte in der Partie in Saint-Étienne in der 16. Minute der Nachspielzeit das 2:2 erzielt.

Daraufhin waren wütende marokkanische Fans aus Protest gegen die lange Nachspielzeit, die Schiedsrichter Glenn Nyberg zuließ, auf das Spielfeld gestürmt. Zuschauer warfen mit Gegenständen, Ordner versuchten, die Fans auf dem Platz wieder einzufangen.

Im Anschluss herrschte Verwirrung darüber, ob die Partie schon beendet oder nur kurz vor Schluss unterbrochen worden war. Auf den Video-Leinwänden im Stadion wurde angezeigt, das Spiel sei unterbrochen, die Zuschauer sollten sich zum Ausgang begeben.

Fans und auch zahlreiche Beobachter gingen davon aus, das Spiel sei offiziell beendet.