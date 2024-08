Goldmedaille weniger wert als Sommerhaus-Sieg! Olympia-Stars fordern Millionen-Prämie

Paris (Frankreich) - Die Olympischen Spiele sind offiziell beendet und Deutschland holte mit 33 Medaillen so wenig Edelmetall wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Doch was kann man tun, um den Trend wieder umzukehren? Für die zweimalige Olympiasiegerin Kristina Vogel (33) ist die Sache klar.

Schwimmerin Angelina Köhler (23), die in Paris über 100 Meter Schmetterling nur hauchzart an der Bronzemedaille vorbeischrammte, sieht es ähnlich.

Angelina Köhler (23) fordert ebenfalls höhere Prämien für deutsche Olympiasieger. © Michael Kappeler/dpa

Es sei gut, dass man überhaupt etwas bekomme, betonte die 23-Jährige, schließlich gebe es Länder, in denen die Sportler gar nichts kriegen. Trotzdem finde sie, dass auf jeden Fall etwas gemacht werden sollte: "Der Staat hat ja die Möglichkeiten."

An anderen Ländern könne man schließlich sehen, dass es geht, sagte Köhler und nannte Singapur als Beispiel - dort gibt es für einen Olympiasieg 700.000 Euro.

Ihr Trainingspartner Ole Braunschweig (26) sieht ebenfalls noch Luft nach oben, allerdings nicht nur bei den Spitzensportlern, sondern bereits im Jugendbereich.

"Der Sport sollte auch für die Jugend wieder lukrativer werden. Die meisten sehen, dass es nur ein paar geförderte Plätze gibt und wenn ich kein Profi werde, dann lohnt es sich nicht. Dadurch bricht dann die Jugend weg", sagte der Rückenschwimmer.

In der Jugend würde auch Vogel ansetzen, um den Spitzensport in Deutschland wieder voranzubringen, sie klagt die fehlende Leistungsförderung schon in der Schule an.

"Bei den Bundesjugendspielen werden Wertungen abgeschafft. Also warum soll ich Leistung bringen?", fragte die 33-Jährige.

"Kinder wollen 'Fang mich' spielen, sich mit anderen messen. Kein Kind sagt: 'Lass mal nebeneinander herlaufen.' Alle sagen: 'Ich bin schneller als du.' In Musik darfst du singen, doch die Weite im Kugelstoßen wird nicht gemessen. Unfassbar!"