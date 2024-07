Herzinfarkt! Todesfall im Olympischen Dorf überschattet Wettkämpfe

Paris (Frankreich) - Ein Trauerfall hat den Start der Boxwettbewerbe bei den Sommerspielen in Paris überschattet. Der samoanische Trainer Lionel Elika Fatupaito starb am Freitag im Olympischen Dorf nach einem Herzinfarkt.

"Lionels Engagement und seine Leidenschaft für den Sport haben in der Boxgemeinschaft unauslöschliche Spuren hinterlassen", so die International Boxing Association (IBA) in einer Erklärung.

Am heutigen Samstag begannen die Box-Wettbewerbe in Paris. Der einzige samoanische Boxer bei den Olympischen Spielen, Ato Plodzicki-Faoagali (25), tritt im Schwergewicht an und bestreitet seinen ersten Kampf am morgigen Sonntag.