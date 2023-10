"Ich muss die Fahne tragen!" Basketball-Held Schröder will bei Olympia hoch hinaus

Paris (Frankreich) - Er führte die deutschen Basketballer zum WM-Titel und damit dem größten Erfolg der Geschichte, doch er will mehr. Deutschlands Kapitän Dennis Schröder (30) will auch bei Olympia abräumen - und dort Fahnenträger werden!

Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele führen traditionell besonders erfolgreiche und beliebte Athleten die Delegation ihres Landes an und tragen dabei die Nationalflagge. Genau das will nun auch Schröder tun.

Bei den Sommerspielen 2021 in Tokio wurden Patrick Hausding (34) und Laura Ludwig (37) zu den Fahnenträgern gewählt. © Morry Gash/AP/dpa

Fahnenträger der deutschen Olympia-Delegation werden üblicherweise zur Hälfte durch eine Abstimmung der teilnehmenden Athleten und zur Hälfte durch ein Fan-Voting bestimmt, bei den letzten Sommerspielen 2021 in Tokio führen Beachvolleyballerin Laura Ludwig (37) und Wasserspringer Patrick Hausding (34) Team Schwarz-Rot-Gold an.

Obwohl die deutschen Basketballer dort erstmals seit 13 Jahren qualifiziert waren, verpasste Schröder die Spiele in Japan wegen Problemen mit der Versicherung, konnte so das Viertelfinal-Aus gegen Slowenien nicht abwenden.



"Ich wäre unglaublich gerne in Tokio mit dabei gewesen. Es sind die Olympischen Spiele, das ist für einen Sportler so ziemlich das Größte, und von einer Teilnahme an Olympia habe ich immer geträumt", erklärte der Point Guard damals enttäuscht darüber, dass er nicht an den Spielen teilnehmen konnte.

In Paris wartet nun seine Chance - und egal ob als Fahnenträger oder nicht, Schröder will es mit der Basketball-Nationalmannschaft nach dem sensationellen WM-Triumph im September auch bei Olympia ganz weit bringen.