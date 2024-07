Ihr Verband hat sie einfach vergessen: Sprinterin darf bei Olympia nicht starten!

Paris (Frankreich) - Unfassbar! Die nigerianische Sprinterin Favour Ofili (21), die sich auf die 100 und 200 Meter spezialisiert hat, wird in bei den Olympischen Spielen in Paris über die 100 Meter nicht an den Start gehen. Der Grund ist aber keine Krankheit oder ein Dopingverstoß - ihr Verband vergaß einfach, sie anzumelden!