Koks-Skandal bei Olympia: Hockeyspieler wegen Drogenkauf festgenommen!

Paris (Frankreich) - Eklat bei den Olympischen Spielen ! Tom Craig (28), Spieler der australischen Hockey-Nationalmannschaft, ist in Paris festgenommen worden, weil er Kokain gekauft hat. Auch der 17-jährige Dealer wurde in Gewahrsam genommen.

Tom Craig (28) wurde in Paris beim Kauf von Kokain erwischt und in Gewahrsam genommen. © AHMAD GHARABLI / AFP

Wie zunächst Europe1 berichtete, sei ein Mitglied des australischen Hockey-Teams in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch festgenommen worden und habe sich auch am heutigen Mittwochmorgen noch in Gewahrsam befunden.

Dabei handele es sich um Thomas Craig, der von Polizisten dabei erwischt wurde, wie er gerade Drogen gekauft hatte - er sei bereits im Besitz von einem Gramm Kokain gewesen.

Kurz darauf bestätigte dann das Australische Olympische Komitee (AOC) gegenüber der australischen Nachrichtenagentur AAP zwar, dass ein Spieler festgenommen worden sei, verriet allerdings dessen Namen nicht.

"Das AOC bestätigt, dass sich ein Mitglied des australischen Hockey-Teams in Gewahrsam befindet, nachdem es am 6. August in Paris festgenommen wurde", erklärte das Komitee in einer Mitteilung und ergänzte: "Es wurde keine Anklage erhoben. Das AOC führt weiterhin Nachforschungen durch und organisiert Unterstützung für das Teammitglied."

Die AAP verkündete jedoch selbst, dass es sich bei der Person um Angreifer Craig handele.