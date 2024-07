"Ekelhaft", "echt unverschämt": Darüber regt sich Leichtathletik-Ass Lückenkemper bei Olympia auf

Paris (Frankreich) - Die Olympischen Spiele sind das Highlight der meisten Sportlerkarrieren. Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt - sagt zumindest die schnellste deutsche Frau Gina Lückenkemper (27). Besonders die Ticketpreise sind ihr ein Dorn im Auge!

Gina Lückenkemper (27) tritt sowohl über die 100 Meter als auch in der 4x100-Meter-Staffel an. Bei der Staffel muss sie aber auf familiäre Unterstützung verzichten. © Michael Kappeler/dpa

Die Unterstützung der engsten Bezugspersonen bei dem größten Event ihrer Karriere ist für viele Athleten enorm wichtig.

Zumindest Lückenkemper muss darauf aber bei Teilen ihrer Wettbewerbe verzichten - weil die Tickets einfach zu teuer sind!

"Paris mag zwar um die Ecke liegen, aber die Leichtathletik-Tickets sind sauteuer, wirklich extrem teuer", klagte die aus Hamm stammende 100-Meter-Sprinterin bei Eurosport.

"Mein Freund wird zwar vor Ort sein, der muss dort aber auch arbeiten. Es ist ganz praktisch, dass wir das verbinden können", sagte Lückenkemper, die in Paris sowohl als Einzelsportlerin als auch in der Staffel antritt. "Meine Eltern kommen für die 100 Meter dazu, aber auch nur dafür, weil der komplette Zeitraum in Paris einfach viel zu teuer ist. Das können sie sich nicht leisten."

Für die 27-Jährige steht fest: "Die Tickets in der Leichtathletik sind ekelhaft teuer. Das ist echt unverschämt."