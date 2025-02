Fleckig, rissig, alt: Paris muss 220 Olympia-Medaillen austauschen!

Paris (Frankreich) - Schon kurz nach dem Ende der Olympischen Sommerspiele in Paris meldeten erste Athleten Kritik am Zustand ihrer Medaillen an. Jetzt nennt die französische Münzprägeanstalt erstmals Zahlen: Insgesamt 220 Sportler baten bisher darum, dass ihre Medaillen ersetzt werden!

Die Olympia-Medaillen aus Paris haben nicht die erhoffte Lebensdauer. © STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Bei der Siegerehrung sahen sie noch tadellos aus, doch in den Wochen nach Olympia teilten immer mehr Medaillengewinner Bilder ihrer Plaketten, die sie in erschreckendem Zustand zeigten - fleckig, mit Rissen im Lack und eher so, als hätte man sie nach 100 Jahren auf dem Dachboden gefunden und nicht gerade erst beim prestigeträchtigsten Sportereignis der Welt bekommen.

Vor allem Bronzemedaillen waren demnach betroffen. Der französische Schwimmer Clément Secchi (24) sprach von einer Medaille, die nach "Krokodilshaut" aussah, US-Skateboarder Nyjah Huston (30) wählte die Bezeichnung "als wäre sie im Krieg gewesen und wieder zurückgekehrt".

Inzwischen sind es offenbar 220 Plaketten, die nicht mehr in dem Zustand sind, in dem sie den Olympioniken umgehängt wurden. Das sind satte vier Prozent aller ausgegebenen Medaillen - jede 25. ist also beschädigt!