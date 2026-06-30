Olympia in Leipzig? "Es nimmt konkrete Formen an!"
Von Lutz Brose
Leipzig - Der Countdown für die deutsche Olympiabewerbung läuft. Die Entscheidung über den nationalen deutschen Bewerber für die Olympischen Spiele fällt am 26. September 2026 und Leipzig hat die Chance, als Teil des BERLIN+-Konzepts Olympische und Paralympische Spiele auszutragen. Eine große Chance für die Messestadt.
"Was für einige wie eine ferne Vision klingt, nimmt für unseren Verein 'GOLD for Leipzig e.V.' konkrete Formen an", so Stephanie Riedel, die die Geschäftsstelle leitet.
Die Gründung des Vereins sei als eine "Reaktion auf die offizielle Olympiabewerbung Deutschlands für die Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 zu verstehen. Das Ziel besteht darin, nicht bloß Zuschauer bei den Entscheidungsprozessen zu sein."
Man setze auf "Positivismus und die Überzeugung, dass wir hier im Osten den Mut und die Stärke haben, Großes zu leisten", so Riedel.
Der Verein fungiert als Schnittstelle zwischen der Stadt Leipzig, dem offiziellen BERLIN+-Konzept und der Bevölkerung. "Es geht darum, den olympischen Gedanken als Chance für die Region zu kommunizieren und ein Forum für den Austausch zu bieten. Wir wollen den olympischen Gedanken wieder zurück in die Köpfe und Herzen der Menschen bringen – in Leipzig und in Mitteldeutschland."
Mit der QUARTERBACK Immobilien Arena, der Red Bull Arena, der Messe und dem Kanupark Markkleeberg liefert die sächsische Metropole bereits die vorhandene Infrastruktur. Und bei der Fußball-WM 2006 und der EM 2024 hat Leipzig gezeigt, dass es Großevents kann.
"Sachsenring Event"-Chef Robert Dorn: "Wir als Sachsen können Sport-Großveranstaltungen"
Diese Vision wird schon von Tausenden unterstützt und es werden immer mehr. Auch für "Sachsenring Event GmbH"-Chef Robert Dorn ist es ganz natürlich, die Kampagne "Leipzig bewegt" zu unterstützen.
"Wir als Sachsen können Sport-Großveranstaltungen, wir unterstützen BERLIN+ und können mit unserer Expertise dazu beitragen, viele Zuschauer und Leute dazu zu bewegen, die Kampagne zu unterstützen. Aus dem Motorsport, egal woher, das ist ein wichtiges Thema. Es sollten alle dahinterstehen, egal welcher Couleur, welcher Sportart man anhängig ist", sagt Dorn.
Dem schließt sich Jens Lehmann, zweifacher Radsport-Olympiasieger und Vorstandsmitglied von GOLD4L, an und stellt klar, "dass es für Leipzig, Berlin und die gesamte Region extrem wichtig ist, dass wir den Zuschlag kriegen, dass jeder dran glauben soll und dass wir bis zum letzten Tag kämpfen".
Um dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) zu zeigen, wie groß der Rückhalt in der Bevölkerung ist, hat sich GOLD4L das Ziel gesetzt, bis 26. September mindestens 10.000 Unterstützerstimmen zu sammeln. Wenn auch Ihr dazugehören wollt, stimmt auf der TAG24-Homepage ab. Hier findet Ihr auch weitere Infos und prominente Unterstützer.
"Leipzig bewegt" ist die offizielle Kampagne der Stadt Leipzig im Rahmen des Bewerbungskonzepts "BERLIN+" für die Austragung der Olympischen und Paralympischen Spiele 2040. TAG24 unterstützt als Medienpartner GOLD4L.
Titelfoto: Lutz Brose