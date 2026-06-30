Olympia in Leipzig? "Es nimmt konkrete Formen an!"

Leipzig - Der Countdown für die deutsche Olympiabewerbung läuft. Die Entscheidung über den nationalen deutschen Bewerber für die Olympischen Spiele fällt am 26. September 2026 und Leipzig hat die Chance, als Teil des BERLIN+-Konzepts Olympische und Paralympische Spiele auszutragen. Eine große Chance für die Messestadt.

"GOLD for Leipzig"-Geschäftsstellen-Leiterin Stephanie Riedel (M.) neben "Sachsenring Event GmbH"-Chef Robert Dorn (l.) und CDU-Politiker und Ex-Radsport-Olympiasieger Jens Lehmann. © Lutz Brose

"Was für einige wie eine ferne Vision klingt, nimmt für unseren Verein 'GOLD for Leipzig e.V.' konkrete Formen an", so Stephanie Riedel, die die Geschäftsstelle leitet.

Die Gründung des Vereins sei als eine "Reaktion auf die offizielle Olympiabewerbung Deutschlands für die Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 zu verstehen. Das Ziel besteht darin, nicht bloß Zuschauer bei den Entscheidungsprozessen zu sein."

Man setze auf "Positivismus und die Überzeugung, dass wir hier im Osten den Mut und die Stärke haben, Großes zu leisten", so Riedel.

Der Verein fungiert als Schnittstelle zwischen der Stadt Leipzig, dem offiziellen BERLIN+-Konzept und der Bevölkerung. "Es geht darum, den olympischen Gedanken als Chance für die Region zu kommunizieren und ein Forum für den Austausch zu bieten. Wir wollen den olympischen Gedanken wieder zurück in die Köpfe und Herzen der Menschen bringen – in Leipzig und in Mitteldeutschland."

Mit der QUARTERBACK Immobilien Arena, der Red Bull Arena, der Messe und dem Kanupark Markkleeberg liefert die sächsische Metropole bereits die vorhandene Infrastruktur. Und bei der Fußball-WM 2006 und der EM 2024 hat Leipzig gezeigt, dass es Großevents kann.