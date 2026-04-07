Olympia-Kampf entbrannt: Kölner Oberbürgermeister stichelt gegen Markus Söder

Köln - Die Stadt Köln will unbedingt die Olympischen Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 ausrichten und führt dafür noch bis zum 19. April einen Bürgerentscheid per Briefwahl durch. Für eine Bewerbung muss sich die Domstadt allerdings unter anderem gegen Berlin und München durchsetzen.

Weiß als ehemaliger DOSB-Chef genau, worauf es bei der Ausrichtung von Olympischen Spielen ankommt: Kölns Oberbürgermeister Torsten Burmester (63, SPD). © Thomas Banneyer/dpa

Beide Städte waren schon einmal Schauplatz des größten Sportevents, das es überhaupt gibt: 1936 fanden die Spiele unter dem Hitler-Regime in Berlin statt, 1976 in der bayerischen Landeshauptstadt.

Ein Nachteil sei das für Köln aber keinesfalls, meint Oberbürgermeister Torsten Burmester (63, SPD) im Gespräch mit "Welt". "Natürlich können wir mithalten", betont der ehemalige Vorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) mit Blick auf die nationale Konkurrenz und ergänzt: "Fragen Sie mal die internationalen Fans, die während der Fußball-Europameisterschaft bei uns in Köln zu Gast waren."

Angesprochen auf Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (59, CSU), der immer wieder betont, dass München der beste Kandidat für die Spiele sei, kann sich der 63-Jährige einen Seitenhieb nicht verkneifen: "Ich nehme das zur Kenntnis und lade ihn schon jetzt ein, sich beim Besuch der Spiele an Rhein und Ruhr davon zu überzeugen, dass er sich geirrt hat."

Zumal seine Stadt mit dem Kölner Dom punkten und diesen ähnlich wie Paris 2024 den Eiffelturm ins Zentrum der Spiele rücken könne. "Er ist schon ein Star, immerhin das meistbesuchte Bauwerk in Deutschland und weltweit bekannt", so Burmester.