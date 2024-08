TV-Fiasko bei deutschem Final-Coup! ZDF kassiert Mega-Shitstorm

Paris (Frankreich) - Es ist der größte Erfolg ihres Lebens! Die 3x3-Basketballerinnen gewannen ihr Halbfinale bei Olympia gegen Kanada denkbar knapp mit 16:15 und zogen ins Finale ein, haben eine Medaille sicher - die erste in der Geschichte des DBB. Live zu sehen gab es das im Fernsehen aber nicht, weil das ZDF stattdessen in die Werbung blendete!

Die deutschen 3x3-Basketballerinnen freuten sich über ihren Finaleinzug - live bewundern konnte das aber nur, wer den Stream laufen hatte. © Sina Schuldt/dpa

Es ist eine märchenhafte Geschichte: Erst in letzter Sekunde qualifizierten sich die deutschen 3x3-Basketballerinnen für Olympia und fegten unerwartet souverän durch die Gruppenphase.

Bei ihren sechs Siegen in sieben Spielen gewannen sie zahlreiche Fans, die das Halbfinale gegen Kanada dann gespannt im ZDF verfolgten.

Doch mitten in der heißen Schlussphase, 24 Sekunden vor Ende der Partie, kündigte Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein (59) plötzlich die Tagesthemen an und das ZDF schaltete prompt in die Werbung!

Dafür kassierte der öffentlich-rechtliche Sender umgehend einen krassen Shitstorm.