Überragend! Dreispringer Max Heß springt erstmals bei Olympia ins Finale

Klasse! Dreispringer Max Heß (28) flog am Mittwochabend fast 17 Meter weit, steht damit im Finale. © Michael Kappeler/dpa

Der Chemnitzer flog am Mittwochabend im Stade de France auf 16,98 Meter. Das reichte. In Rio 2016 und in Tokio 2021 war der 28-Jährige jeweils in der Qualifikation ausgeschieden.

Nur sechs Springer waren in Paris besser als der sympathische Sachse. Der frohlockt vor dem Finale, das am Freitagabend über die Bühne geht, mit einem Platz unter den Top sechs!

"Finale! Ich bin überglücklich, dass es endlich geklappt hat. Das ist der Lohn für eine konstante Saison", meinte Heß, der in Paris von seinem Chemnitzer Heimtrainer Harry Marusch betreut wird.

Die beiden arbeiten seit über zehn Jahren erfolgreich zusammen.

Heß kam verletzungsfrei durch die Vorbereitung und sprang in dieser Saison in seinen Wettkämpfen immer in den 17-Meter-Bereich.