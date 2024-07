Unter Tränen weggetragen: Tragischer Olympia-Auftritt beim Turnen

Natalia Escalera (22) musste unter Tränen von ihrem Trainer vom Stufenbarren weggetragen werden. © Lionel BONAVENTURE / AFP

Sie wollte unter keinen Umständen aufgeben! Obwohl sie bereits mit einem Bänderriss in die Halle gekommen war, ging die Mexikanerin in der Qualifikation am Stufenbarren an den Start.

Schon als sie auf das Gerät zuging, war der Schmerz in ihrem Gesicht zu sehen, doch Escalera biss sich durch ihre gesamte Übung durch - bis zur Landung.

Ihr Trainer musste sie nach ihrer Verabschiedung regelrecht auffangen, Escalera brach in seinen Armen zusammen - er musste sie buchstäblich von der Bühne tragen, während die junge Turnerin die Tränen nicht mehr zurückhalten konnte.

Unten versuchte sie erneut, einige Schritte zu gehen, daraus wurde jedoch nichts - nach einer kurzen Pause am Bühnenrand griff Escaleras Trainer erneut ein und ihr unter die Arme, trug sie bis zu einer Bank, auf der sie behandelt wurde.