War das ihr letzter Hindernis-Lauf? Deutsche Top-Athletin lässt Zukunftsfrage offen!

Gesa Felicitas Krause (32) schloss das Finale über 3000 Meter Hindernis nur mit einem enttäuschenden 14. Platz ab. © Michael Kappeler/dpa

"Es ist ein frustrierendes Ergebnis", gestand Gesa Felicitas Krause vor den Kameras. Von einer Wiederholung ihrer früheren Erfolge war die 32-Jährige am Dienstagabend weit entfernt.

Noch vor zwei Monaten war sie in Rom Vize-Europameisterin über 3000 Meter Hindernis geworden. Bei den Sommerspielen war eine Top-8-Platzierung das Ziel.

Sie verlor früh den Anschluss, 9:26,96 Minuten reichten am Ende bei Weitem nicht aus.

Dennoch zog Krause das Positive aus ihrer Olympia-Teilnahme: "Wenn man mich jetzt fragt, ob ich stolz darauf bin, was ich in meiner Karriere geschafft habe, und dass ich hier zum vierten Mal in einem olympischen Finale stehe, dann würde ich das auf jeden Fall mit Ja beantworten."

Bemerkenswert ist das schnelle Comeback 15 Monate nach Geburt ihrer Tochter Lola allemal. Aber genügt ein 14. Platz bei den Olympischen Sommerspielen ihren eigenen Ansprüchen?

2016 wurde sie in Rio Olympia-Sechste, vor drei Jahren in Tokio sogar Fünfte.