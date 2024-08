02.08.2024 17:44 5.213 Widersprüchliche Berichte: Doch kein Bombenalarm bei Olympia?

Erneuter Bombenalarm bei den Olympischen Spielen in Paris? Nach einem Bericht darüber herrscht Verwirrung darüber, was am Stade de France los ist.

Von Aliena Rein

Paris (Frankreich) - Gibt es bei den Olympischen Spielen nun einen Bombenalarm oder nicht? Nach der Meldung, dass um das Leichtathletik-Stadion in Paris herum alles abgeriegelt sei, gibt es nun widersprüchliche Berichte. Verwirrung um das Stade de France: Gab es nun einen Bombenalarm oder nicht? © Dimitar DILKOFF / AFP Zunächst hatte Bild berichtet, dass rund um das Stade de France im Stadtteil Saint-Denis, in dem seit dem heutigen Freitag die Leichtathletik-Wettbewerbe ausgetragen werden, alles abgesperrt worden sei, weil ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden sei.

Demnach wartete die Polizei auf das Spezialkommando, die sogenannte "Bomb Squad". Auch der Bahnhof Saint-Denis - Porte de Paris, der sich nur wenige hundert Meter vom Stadion entfernt befindet, sei gesperrt worden. Olympische Sommerspiele "Hatte echt Angst um sie": Deutsche Silber-Heldin rettet Olympia-Konkurrentin Später passte die Zeitung ihre Meldung allerdings dahingehend an, dass nur der Bereich um den Bahnhof abgeriegelt sei - französische Medien berichteten sogar weder über einen Bombenalarm noch über eine Sperrung des Bahnhofs. Im Gegensatz zum Bild-Bericht vermeldete schließlich t-online, dass vor Ort nichts von einer Bedrohungslage oder gar Abriegelung des Stadions zu merken sei! Olympia 2024: Geht am Stade de France alles seinen Gang? Der deutsche Zehnkämpfer Leo Neugebauer (24) darf offenbar ohne Störungen um Gold weiter um Gold kämpfen. © KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP Weder Polizeibeamte noch die Mitarbeiter im und um das Stadion herum hätten Informationen zu einem Bombenalarm, die Polizei habe explizit mitgeteilt, dass alles sicher sei. Auch beim Einlass zur Abendsession, bei dem die Kontrollen Bild zufolge um ein Vielfaches verschärft worden seien, konnte t-online keine Schwierigkeiten für die ein- und ausgehenden Fans erkennen, die zudem problemlos hätten anreisen können. Der gegen 17.40 Uhr startenden zweiten Session des Tages, bei der sowohl weitere Qualifikationen als auch erste Entscheidungen wie über die 10.000 Meter der Männer und zwei weitere Disziplinen der Zehnkämpfer um die deutsche Goldhoffnung Leo Neugebauer (24) anstehen, steht also offenbar nichts im Weg.

Olympische Sommerspiele Blut-Schock beim Einturnen! Was dann passiert, hätte keiner in der Arena geglaubt Bereits vor dem ersten Fußballspiel des Olympischen Fußballturniers vergangene Woche Mittwoch hatte es angeblich einen Bombenalarm in Paris gegeben, auch dort stützten sich die Berichte allerdings primär auf Informationen der Bild. Erstmeldung von 16.14 Uhr, zuletzt aktualisiert um 17.44 Uhr.

