Das größte Gold von allen? Olympiasiegerin verlobt sich im Ziel

Die Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson hat sich verlobt. Nach dem Sturz der US-Amerikanerin im Super-G wartete ihr Partner im Ziel mit einem Ring auf sie.

Von Aliena Rein

Cortina d'Ampezzo (Italien) - Im Super-G holte Breezy Johnson (30) nach ihrem Olympiasieg in der Abfahrt wegen eines Sturzes zwar nicht die erhoffte zweite Medaille. Im Ziel wartete dafür etwas anderes Wertvolles auf die US-Amerikanerin: ein Verlobungsring!

Breezy Johnson (30) flog im Super-G in den Fangzaun, konnte aber ohne größere Probleme selbst ins Ziel fahren. Dort wartete eine Überraschung auf sie. © FRANÇOIS-XAVIER MARIT / AFP Vier Tage nach ihrem Gold-Triumph, als Johnson die Deutsche Emma Aicher (22) um gerade einmal 0,04 Sekunden auf den zweiten Platz verwiesen hatte und somit ihren ersten Olympiasieg feiern durfte, folgt sogleich das nächste Highlight für die 30-Jährige. Denn nachdem die Abfahrts-Weltmeisterin nach ihrem Sturz sicher ins Ziel gefahren war, wartete dort ihr Partner Conor Watkins auf sie und ging auf die Knie. Die zu Tränen gerührte Johnson sagte Ja - und bekam einen silbernen Ring mit blauem Stein über den Ringfinger geschoben, den sie danach stolz für das US-Skiteam in die Kamera hielt. Olympische Winterspiele Olympia 2026 im Ticker: Sensations-Gold! Brignone macht Comeback-Märchen perfekt Außerdem überreichte Watkins Johnson eine Holzplakette, auf der ein Taylor-Swift-Songtext eingraviert war: "Honestly, who are we to fight the alchemy?" (deutsch: Mal ehrlich, wer sind wir, dass wir gegen die Alchemie ankämpfen?)

Olympia 2026: Für Breezy Johnson jagt ein Highlight das nächste