Biathlon-Star tobt nach Olympia-Ausbootung: "Fühle mich betrogen"

Antholz (Italien) - Diese Entscheidung schlägt hohe Wellen: Der norwegische Biathlon-Star Martin Uldal ist nicht für den olympischen Sprint nominiert worden und ganz und gar nicht einverstanden mit seiner Ausbootung.

Martin Uldal (24) zeigte in der Mixed-Staffel eine glänzende Leistung, ein 13. Platz im Einzel kostet ihn jetzt aber Sprint und Verfolgung. © ODD ANDERSEN / AFP

"Ich finde das schlichtweg falsch. Ich fühle mich ziemlich unfair behandelt und finde, dass das Ganze ziemlich schlecht abläuft. Ich finde, ich verdiene einen Platz im Sprintteam", wütete der 24-Jährige bei VG.

Obwohl er in dieser Saison schon mehrfach auf dem Podium stand, unter anderem im Sprint, entschieden sich die norwegischen Trainer dafür, an seiner Stelle Sturla Holm Lægreid (28) laufen zu lassen. Der amtierende Gesamtweltcupsieger hatte im Laufe der Weltcupsaison noch keinen Podiumsplatz belegt, im Olympia-Einzel dann aber Bronze geholt, während Uldal nur auf Platz 13 gelandet war.

"Ich finde es absolut falsch, dass der Einzel so viel Gewicht haben soll", schimpfte Uldal: "Ich fühle mich ehrlich gesagt etwas betrogen."

Doch warum? Uldals Ansicht nach war im Vorfeld klar kommuniziert worden, dass Lægreid nur dann im Sprint starten dürfe, wenn er den Einzel gewinne. Doch entgegen dieser mutmaßlichen Vereinbarung nimmt der 28-Jährige nun Uldals Platz ein.