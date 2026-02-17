Deutscher Ski-Boss tobt nach Skisprung-Drama vor Wut: "Man hat uns was genommen"

Nach dem Abbruch des Super-Team-Wettbewerbs bei Olympia hat DSV-Sportdirektor Horst Hüttel die Verantwortlichen scharf kritisiert.

Von Aliena Rein

Predazzo (Italien) - Dieses Ende hallt nach! Drei Springer vor dem Ende wurde der Super-Team-Wettbewerb bei den Olympischen Spielen abgebrochen, weil eine Schneefront über die Schanze zog. Deutschland landete dadurch um 0,3 Punkte neben dem Podest, dabei wäre mehr drin gewesen. DSV-Sportdirektor Horst Hüttel (57) hat deshalb absolut kein Verständnis für die Maßnahme der Jury.

DSV-Sportdirektor Horst Hüttel (57) hat kein Verständnis dafür, wie der Abbruch zustande kam. © Daniel Karmann/dpa Bei ihm überwiege nach dem Skisprung-Drama die Wut, sagte der 57-Jährige nach dem Wettkampf bei Eurosport: "Enttäuscht wäre ich, wenn die Jungs schlecht gesprungen wären. Jetzt bin ich wütend, weil man uns gefühlt was genommen hat." Während des letzten Durchgangs waren die Bedingungen durch Wind und Schnee immer schlechter geworden, Philipp Raimund (25) zauberte trotzdem einen tollen Sprung in den Schnee und brachte Deutschland so auf Medaillenkurs. Doch durch den Abbruch wurde der Finaldurchgang annulliert und das Ergebnis nach dem zweiten Durchgang gewertet - mit dem bitteren Ende für den DSV. Hüttel kann dabei vor allem die Umstände nicht nachvollziehen, unter denen der Wettkampf abgebrochen wurde. Olympische Winterspiele Er wählt drastische Worte: Deutscher Ski-Star rechnet mit Olympia ab "Wenn man jetzt heute mal 0,3 Punkte an der Medaille vorbeischrammt, das ist Sport. Aber so wie das zustande gekommen ist, ist es einfach nicht fair. Das ist schlechtes Wettkampfmanagement", schimpfte der Sportdirektor. Denn kurz nach dem Abbruch war die Schneefront durchgezogen, es klarte sichtlich auf.

Olympia 2026: Wäre Abbruch von Skisprung-Wettkampf vermeidbar gewesen?