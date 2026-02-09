Sein erster Sieg ist ein goldener! Raimund kann sein Glück nicht fassen

Diese Goldmedaille gleicht einem Wunder! Skispringer Philipp Raimund holt mit seinem ersten Sieg der Karriere gleich die Goldmedaille bei Olympia.

Von Lukas Schulze

Predazzo (Italien) - Diese Goldmedaille gleicht einem Wunder! Skispringer Philipp Raimund (25) holt mit seinem ersten Sieg der Karriere gleich die Goldmedaille bei Olympia.

Das kann nicht wahr sein! Der erste Sieg Philipp Raimunds (25) ist sogleich ein goldener.
"Ach du Scheiße, Alter", schrie Raimund völlig entfesselt nach seinem Gold-Sprung. Auf der Tribüne des Stadio Dal Ben jubelte seine Familie mit ihm.

"Ich war so verdammt nervös. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Aber ich bin so stolz, ich bin Olympiasieger, das ist einfach wunderschön", so der 25-Jährige, der gar nicht wusste, wie ihm geschehen war

Mit zwei Sprüngen auf 102,0 sowie 106,5 Meter verwies "Gold-Hille" den Polen Kacper Tomasiak (19= sowie den beiden drittplatzierten Ren Nikaido (24, Japan) und Gregor Deschwanden (34, Schweiz) auf die Ränge. Topvaforit Domen Prevc (26, Slowenien) landete nur auf Platz sechs.

Den Oberstdorfer Raimund hatte trotz hauchzarter Führung nach dem ersten Durchgang wohl niemand auf dem Zettel gehabt. Er war zwar der beste Deutsche im Gesamtweltcup dieser Saison, aber noch ohne Sieg.

Philipp Raimund ist der fünfte deutsche Skisprung-Olympiasieger im Männer-Einzel

Philipp Raimund wird nach seinem Gold-Triumph von seinen Teamkollegen Felix Hoffmann (l.) und Pius Paschke hoch leben gelassen..
Philipp Raimund wird nach seinem Gold-Triumph von seinen Teamkollegen Felix Hoffmann (l.) und Pius Paschke hoch leben gelassen..  © Daniel Karmann/dpa

Den ersehnten Sieg schnappte er sich am Fuße des Monte Agnello. Sogar Bundestrainer Stefan Horngacher (56) konnte voller Stolz und Überraschung im ARD-Interview die Tränen nicht zurückhalten: "Der Hille war so konzentriert wie nie in seinem Leben."

Dabei hatte sich das Gold-Glück im Training abgezeichnet, wo er mit Topsprüngen für Aufsehen sorgte. Dass dies gleich zu Olympia-Gold reichen sollte, war aber so nicht abzusehen.

Raimund tritt in die Fußstapfen eines Andreas Wellinger (30), der in Pyeongchang vor acht Jahren triumphiert hatte.

Vor Raimund und Wellinger durften im Männer-Einzel auch Helmut Recknagel (1960, DDR), Hans-Georg Aschenbach (1976) und Jens Weißflog (1984/1994) jubeln.

Selbst ARD-Experte Sven Hannawald (51) musste baff zugeben: "Ich bin sprachlos. Das ist ultrasensationell."

