Sein erster Sieg ist ein goldener! Raimund kann sein Glück nicht fassen

Predazzo (Italien) - Diese Goldmedaille gleicht einem Wunder! Skispringer Philipp Raimund (25) holt mit seinem ersten Sieg der Karriere gleich die Goldmedaille bei Olympia .

Das kann nicht wahr sein! Der erste Sieg Philipp Raimunds (25) ist sogleich ein goldener. © Daniel Karmann/dpa

"Ach du Scheiße, Alter", schrie Raimund völlig entfesselt nach seinem Gold-Sprung. Auf der Tribüne des Stadio Dal Ben jubelte seine Familie mit ihm.

"Ich war so verdammt nervös. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Aber ich bin so stolz, ich bin Olympiasieger, das ist einfach wunderschön", so der 25-Jährige, der gar nicht wusste, wie ihm geschehen war

Mit zwei Sprüngen auf 102,0 sowie 106,5 Meter verwies "Gold-Hille" den Polen Kacper Tomasiak (19= sowie den beiden drittplatzierten Ren Nikaido (24, Japan) und Gregor Deschwanden (34, Schweiz) auf die Ränge. Topvaforit Domen Prevc (26, Slowenien) landete nur auf Platz sechs.

Den Oberstdorfer Raimund hatte trotz hauchzarter Führung nach dem ersten Durchgang wohl niemand auf dem Zettel gehabt. Er war zwar der beste Deutsche im Gesamtweltcup dieser Saison, aber noch ohne Sieg.