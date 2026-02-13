Erst Zittern, dann Jubel: Jungk wiederholt Silber-Triumph von 2022

Cortina d'Ampezzo (Italien) - "Ich habe gezittert, dass es gereicht hat", gestand Axel Jungk (34) ins ARD-Mikro. Es hat: Der Skeleton-Pilot vom Dresdner SC fuhr bei den Olympischen Spielen in Cortina am Freitagabend zu Silber und wiederholte seinen Coup von vier Jahren in Peking!

Axel Jungk (34) holte Silber in Cortina. Für den Dresdner SC ist es die erste Olympia-Medaille seit 1996. © Robert Michael/dpa

Wer hätte dies in den vergangenen Jahren gedacht? Die Achillessehne und der Rücken warfen den 34-Jährigen in der Vorbereitung oft zurück. Pünktlich für die Olympia-Saison konnte Jungk den Sommer durchtrainieren und dies zahlte sich in Cortina aus.

Am Start zündete endlich wieder seine Rakete. Gepaart mit einem Top-Schlitten und guten Fahrten, war dies in den ersten drei der vier Läufe der Schlüssel zu Silber hinter dem Dominator der letzten Jahre, Matt Weston (28, Großbritannien).

"Der dritte Lauf hat mir Selbstvertrauen gegeben", meinte der Sachse nach dem Rennen. Ohne Bande in Kurve zwei war er durchgekommen und hatte mit 127 km/h den Top-Speed. Aber der Abstand zu Weston betrug da trotzdem schon 39 Hundertstel. Nach dem letzten Durchgang wuchs dieser auf 88 Hundertstel an. Egal!

Jungk ärgerte nur die Fahrlinie: "Total Katastrophe, unfassbar schlechter Lauf. Hätte gern mit einem besseren Lauf aufgehört."