Erst Zittern, dann Jubel: Jungk wiederholt Silber-Triumph von 2022
Cortina d'Ampezzo (Italien) - "Ich habe gezittert, dass es gereicht hat", gestand Axel Jungk (34) ins ARD-Mikro. Es hat: Der Skeleton-Pilot vom Dresdner SC fuhr bei den Olympischen Spielen in Cortina am Freitagabend zu Silber und wiederholte seinen Coup von vier Jahren in Peking!
Wer hätte dies in den vergangenen Jahren gedacht? Die Achillessehne und der Rücken warfen den 34-Jährigen in der Vorbereitung oft zurück. Pünktlich für die Olympia-Saison konnte Jungk den Sommer durchtrainieren und dies zahlte sich in Cortina aus.
Am Start zündete endlich wieder seine Rakete. Gepaart mit einem Top-Schlitten und guten Fahrten, war dies in den ersten drei der vier Läufe der Schlüssel zu Silber hinter dem Dominator der letzten Jahre, Matt Weston (28, Großbritannien).
"Der dritte Lauf hat mir Selbstvertrauen gegeben", meinte der Sachse nach dem Rennen. Ohne Bande in Kurve zwei war er durchgekommen und hatte mit 127 km/h den Top-Speed. Aber der Abstand zu Weston betrug da trotzdem schon 39 Hundertstel. Nach dem letzten Durchgang wuchs dieser auf 88 Hundertstel an. Egal!
Jungk ärgerte nur die Fahrlinie: "Total Katastrophe, unfassbar schlechter Lauf. Hätte gern mit einem besseren Lauf aufgehört."
Axel Jungk verzichtet für den Erfolg
Seine gut 50 Fans an der Bahn interessierte dies nicht, sie feierten ihn wie immer lautstark. Freundin Laura war mittendrin.
Für sie war der gebürtige Zschopauer im Sommer nach Dortmund gezogen und trainierte da unter den Fittichen von Tobias Alt. Er hatte Jungk den zweiten Frühling verpasst und dafür gesorgt, dass der Partymann verzichtet: "Auf Alkohol und Zucker seit dem Sommer - alles was meinem Körper schadet." Dies zahlte sich aus.
Bronze ging ebenfalls an Deutschland. Der Olympiasieger von 2022, Christopher Grotheer (33), nahm's gern und hatte 1,07 Sekunden Rückstand auf Weston.
