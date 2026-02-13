 130.422

Olympia 2026 im Ticker: Drama pur im Eiskunstlauf-Finale! Haushoher Favorit stürzt in Kür ab

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Ilia Malinin hat Eiskunstlauf-Gold klar verpasst. Nach mehreren Stürzen in der Kür fiel er von Rang 1 auf Rang 8 zurück.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind im vollen Gange!

Am siebten Wettkampftag sackten die deutschen Skeletonis die nächsten Medaillen ein: Im Einzelwettbewerb raste Axel Jungk zu Silber, sein Teamkollege Christopher Grotheer zu Bronze.

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

13. Februar, 23.07 Uhr: Das war der siebte Wettkampftag!

Ganz spät holte Deutschland am siebten Wettkampftag doch noch Edelmetall! Die Skeletonis Axel Jungk und Christopher Grotheer gewannen Silber und Bronze und damit die Medaillen Nummer zehn und elf für Team D.

Im Medaillenspiegel befindet sich Deutschland damit aktuell auf dem fünften Platz.

13. Februar, 23.05 Uhr: Unfassbares Sturz-Drama im Eiskunstlauf-Finale

Unfassbare Szenen im Eiskunstlauf-Finale der Männer! Der haushohe Favorit Ilia Malinin, der nach dem Kurzprogramm noch weit in Führung gelegen hatte, stürzte in der Kür gleich mehrfach, leistete sich weitere Unsicherheiten und rutschte so noch auf den achten Rang ab!

Doch nicht nur Malinin patzte in der Kür, stattdessen stürzten die Eiskunstläufer reihenweise. Der Profiteur: Mikhail Shaidorov aus Kasachstan, der nach dem Kurzprogramm noch auf dem fünften Platz gelegen hatte und sich dank einer zauberhaften Kür an allen vorbei auf den Goldrang schob! Silber gewann der Japaner Yuma Kagiyama vor seinem Landsmann Shun Sato.

Ilia Malinin war als haushoher Goldfavorit in die Kür gestartet. Doch er brachte nur die 15. Kür des Abends aufs Eis und rutschte auf Platz 8 ab.
13. Februar, 22.13 Uhr: Deutsche Curler besiegen Italien im Extra-End

Nächster Erfolg für die deutschen Curler: Gegen Italien musste Team D zwar nachsitzen, hatte mit einem 6:5-Sieg nach dem Extra-End aber das bessere Ende für sich.

Damit hat das Team um Skip Marc Muskatewitz jetzt zwei von drei Spielen gewonnen, muss in der Vorrundengruppe allerdings gegen alle neun anderen Teams antreten, die besten vier ziehen ins Halbfinale ein. Als Nächstes warten die USA am Samstag (14.05 Uhr) auf Deutschland.

Zweiter Gruppensieg für die deutschen Curler!
13. Februar, 21.58 Uhr: Doppeltes Edelmetall für die deutschen Skeletonis!

Doppeltes Edelmetall für die deutschen Skeletonis! Axel Jungk und Christopher Grotheer haben ihre Leistungen aus den ersten drei Läufen bestätigt und sich Silber und Bronze im Eiskanal von Cortina gesichert. Gegen Goldmedaillengewinner Matt Weston aus Großbritannien, der schon wieder Bahnrekord fuhr, war kein Kraut gewachsen.

Nach vier Läufen hatte Jungk 0,88 Sekunden Rückstand auf Weston, Teamkollege Grotheer folgte weitere 0,19 Sekunden dahinter. Der dritte Deutsche, Felix Keisinger, zeigte als Gesamt-Sechster ebenfalls einen guten Olympia-Auftritt.

Damit geht die deutsche Medaillenjagd im Eiskanal weiter, noch kein Wettbewerb endete ohne Edelmetall für Team D. Als nächstes stehen am Samstag die Läufe drei und vier der Skeleton-Frauen an, am Sonntag feiert dann noch das Mixed-Team seine Olympia-Premiere.

Axel Jungk holt Silber im Skeleton!
13. Februar, 21.05 Uhr: Gold für Japan auf der Halfpipe

Im spektakulären Halfpipe-Wettbewerb der Snowboarder hat sich der Japaner Yuto Totsuka die Goldmedaille gesichert. Ein brillanter zweiter Lauf bescherte dem 24-Jährigen bei seinen schon dritten Olympischen Spielen das erste Edelmetall, und dann war es gleich Gold.

Mit 95.00 Punkten verwies Totsuka den Australier Scotty James auf den zweiten Platz, der Japaner Ryusei Yamada komplettierte das Podest.

Mit spektakulären Tricks schnappte sich Yuto Totsuka Gold in der Halfpipe.
13. Februar, 20.53 Uhr: Philipp Raimund in Form für die nächste Medaille

Skispringer Philipp Raimund präsentiert sich auch auf der Großschanze in Form für eine Medaille. Im zweiten Training flog der Normalschanzen-Olympiasieger einmal auf den vierten und einmal auf den dritten Platz, den letzten Sprung ließ er aus.

Schon im ersten Training am Donnerstag hatte Raimund die Plätze sechs, zwei und zwei belegt. Am Samstagabend geht es dann für die DSV-Adler um die Medaillen.

Für Philipp Raimund geht es am Samstag wieder um die Medaillen.
13. Februar, 20.03 Uhr: Deutsche Skeletonis greifen nach Silber und Bronze

Der dritte Lauf zementiert die Medaillen-Ambitionen der deutschen Skeleton-Männer! Vor dem vierten und finalen Durchgang liegt Axel Jungk auf Silber-Kurs, Teamkollege Christopher Grotheer folgt dahinter auf dem Bronze-Rang.

An der Spitze brach Seriensieger Matt Weston wieder seinen eigenen Bahnrekord, ohne groben Fehler des Briten dürfte Gold vergeben sein. Jungk hat aktuell 0,39 Sekunden Rückstand auf Weston, Grotheer 0,75 Sekunden.

Der dritte Deutsche im Bunde, Felix Keisinger, liegt mit 1,18 Sekunden Rückstand auf einem guten sechsten Platz, dürfte aber nicht mehr in den Medaillenkampf eingreifen können.

Axel Jungk befindet sich auf Silber-Kurs.
13. Februar, 19.59 Uhr: Lindsey Vonn muss noch zweimal operiert werden

Lindsey Vonn hat sich in einer Videobotschaft aus dem Krankenhaus an ihre Follower gewandt und die nächsten Schritte ihrer Genesung skizziert. Demnach muss sie noch mindestens zweimal an ihrem gebrochenen Unterschenkel operiert werden.

Eine der beiden OPs werde bereits am Samstag im Krankenhaus in Treviso durchgeführt, wo die 41-Jährige seit ihrem Sturz liegt. Danach könne sie hoffentlich nach Hause, erzählte Vonn, wo allerdings noch eine weitere Operation auf sie warte.

Sie bedankte sich für all die Blumen, Briefe und Stofftiere, die sie im Laufe der vergangenen Woche bekommen habe. "Das hat mir wirklich geholfen. Es waren ein paar harte Tage hier im Krankenhaus", sagte die US-Amerikanerin. Erst langsam fühle sie sich wieder wie sie selbst: "Aber es ist noch ein langer, langer Weg."

Lindsey Vonn bedankte sich für die Unterstützung im Krankenhaus.
13. Februar, 19.29 Uhr: Schwedische Eishockey-Frauen erreichen Halbfinale

Der erste Halbfinalist im Eishockey-Turnier der Frauen steht fest! Schweden besiegt Tschechien mit 2:0 und sichert sich zwei Medaillen-Spiele.

Auch Deutschland ist noch im Wettbewerb dabei, muss allerdings sein Viertelfinale morgen gegen Favorit Kanada bestreiten.

13. Februar, 18.43 Uhr: Deutsche Skeleton-Frauen mit überragendem ersten Tag

Was für ein erfolgreicher erster Tag für die deutschen Skeleton-Frauen! Nach Lauf zwei und damit zur Halbzeit belegen die Deutschen die Plätze zwei bis vier.

Nur 0,04 Sekunden Rückstand auf die Führende Janine Flock aus Österreich hat Susanne Kreher, Jacqueline Pfeifer fuhr im zweiten Lauf Bahnrekord und schob sich damit auf Platz drei mit 0,09 Sekunden Rückstand auf Kreher vor. In Lauerstellung befindet sich zudem die Olympiasiegerin von 2022, Hannah Neise: Die 25-Jährige belegt aktuell den vierten Platz.

Der deutschen Skeleton-Fahrerin Susanne Kreher fehlen nur vier Hundertstelsekunden auf Platz eins.
13. Februar, 17.53 Uhr: 19-Jähriger holt Gold im Eisschnelllauf über 10.000 Meter

Schon über 5000 Meter gewann er Silber, jetzt krönt er sich mit gerade einmal 19 Jahren zum Olympiasieger: Der Tscheche Metodej Jilek hat den Eisschnelllauf-Wettbewerb über 10.000 Meter gewonnen.

Mit 5,65 Sekunden Vorsprung setzte er sich gegen dem Polen Vladimir Semirunniy durch, Jorrit Bergsma aus den Niederlanden gewann Bronze. Deutsche Teilnehmer waren nicht am Start.

Metodej Jilek ist mit gerade einmal 19 Jahren schon Olympiasieger.
13. Februar, 17.43 Uhr: CAS bestätigt Ausschluss von ukrainischem Skeleton-Fahrer Vladyslav Heraskevych

Der Ukrainer Vladyslav Heraskevych war am Donnerstag von den Olympischen Spielen ausgeschlossen worden, weil er darauf bestanden hatte, mit einem Helm mit Bildern von im Krieg gefallenen Sportlern zu starten. Gegen die Entscheidung war er vorgegangen - und hat jetzt verloren.

Der Internationale Sportgerichtshof CAS entschied in einem Eilverfahren, dass die Disqualifikation des Skeleton-Fahrers rechtens gewesen sei und wies den Einspruch des 27-Jährigen zurück.

Vladyslav Heraskevych und sein Kontroversen auslösender Helm.
13. Februar, 16.23 Uhr: Starker Auftakt der deutschen Skeleton-Frauen

Der Eiskanal ist weiter gutes Terrain für die Deutschen! Im ersten Lauf der Skeleton-Frauen haben sich die drei deutschen Frauen alle unter den Top 5 platziert.

Beste Deutsche ist dabei die Dresdnerin Susanne Kreher, die gerade einmal 0,02 Sekunden Rückstand auf die führende Österreicherin Janine Flock hat. Auf dem Bronze-Rang folgt die Britin Tabitha Stoecker, bevor sich Jacqueline Pfeifer und Hannah Neise mit 0,21 bzw. 0,23 Sekunden Rückstand auf Flock auf den Plätzen vier und fünf einordnen.

Die im Gesamtweltcup am besten platzierte Deutsche Jacqueline Pfeifer liegt nach dem ersten Lauf auf Platz vier.
13. Februar, 15.53 Uhr: Arzt von Lindsey Vonn spricht über Eingriffe

Lindsey Vonn musste nach ihrem komplizierten Schienbeinbruch bereits dreimal operiert werden.

Ihr behandelnder Arzt hat nun über die Eingriffe gesprochen: "Arzt von Lindsey Vonn meldet sich nach 3. Operation: 'Heikle Situation'"

Titelfoto: Peter Kneffel/dpa

