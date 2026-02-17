"Gehört mir!": Russe weigert sich, olympisches Doping-Gold zurückzugeben

Antholz (Italien) - Zwölf Jahre nach dem Staffelrennen bei den Olympischen Spielen in Sotschi haben Deutschlands Biathleten am Sonntag endlich ihre Goldmedaillen bekommen, die ihnen nach der dopingbedingten Disqualifikation der russischen Staffel zustehen. Die Russen weigern sich allerdings nach wie vor, ihre aberkannten Medaillen abzugeben.

Anton Shipulin (38) sieht es nicht ein, seine Goldmedaille abzugeben. © Jure Makovec / AFP

"Nein, warum? Ich habe sie gewonnen. Sie gehört mir, und ich werde sie nicht zurückgeben", sagte etwa Anton Shipulin (38), der 2014 als Schlussläufer Simon Schempp (37) um wenige Sekunden auf den zweiten Platz verwiesen hatte, beim russischen MatchTV.

Das "Warum" lässt sich leicht erklären: Nach dem jahrelangen Rechtsstreit zwischen dem des Dopings überführten Evgeny Ustyugov (40), dem Biathlon-Weltverband IBU und der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA wurden alle Ergebnisse des Russen zwischen August 2013 und April 2014 im September 2025 endgültig annulliert, darunter fällt auch die Olympia-Staffel von Sotschi.

Entsprechend forderte die IBU Russlands Biathleten auf, ihre damals vergebenen Goldmedaillen wieder zurückzusenden - allerdings ohne Reaktion, wie Shipulin beweist.

Für das russische Parlamentsmitglied geht es dabei ums Prinzip: Das IOC verstoße mit dem Ausschluss russischer Sportler gegen seine eigene wichtigste Regel, Politik und Sport zu trennen, postete der 38-jährige am Montagabend schließlich auf Instagram, dazu ein Video vom Schlussspurt der Staffel 2014, auf dem er die Ziellinie als Erstes überquert.