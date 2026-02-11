Gold-Julia rast zu traumhaftem Olympiasieg, Rivalin Fräbel erlebt Drama

Cortina (Italien) - Vor vier Jahren weinte Julia Taubitz (29) nach ihrem Sturz bei dem Olympia-Rennen in Peking bittere Tränen. Am Dienstagabend flossen diese in Cortina gegen 19.10 Uhr vor Freude. Der Adrenalinjunkie aus Annaberg raste mit 120 km/h auf ihrem Schlitten zu Gold!

Den Kindheitstraum hat sich Julia Taubitz erfüllt. In Cortina fuhr die Annabergerin zum Olympiasieg. © dpa/Michael Kappeler

"Damals haben alle gesagt, es sind nur vier Jahre", meinte Taubitz noch im November mit Blick auf ihre "Revanche" und ihre "letzten Olympischen Spiele", wie sie verriet. "Insgeheim hoffe ich es sehr."

Sie wollte sich zuvor "den Traum vom Gold verwirklichen". Gesagt, getan! Nach achtmal WM-Gold, siebenmal WM-Silber und fünf Gesamtweltcup-Siegen holte die Eiskönigin für Sachsen das erste Olympia-Gold bei den Spielen 2026!

Kurz nach 17 Uhr hatte Taubitz bereits mehr als eine Hand dran. Dies lag nicht nur an ihrer Fahrt im dritten Durchgang. Dieser Lauf war top. Allerdings hatte Merle Fräbel (22) - ihre härteste Kontrahentin um den Titel - einen Bock am Start.

Nach den Paddelschlägen knallte die Suhlerin erst rechts gegen die Bande, dann links. Der Schwung war weg, aus dem minimalen Rückstand von 61 Tausendstel wurden im Ziel 1,475 Sekunden - aus Rang zwei Platz zehn!

Taubitz sah das Malheur ihrer Teamkollegin am Bildschirm nur mit dem halben Auge, weil sie gerade ihre Handschuhe auszog.