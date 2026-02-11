Olympia 2026 im Ticker: Medaillen-Regen im Doppelsitzer! Deutsche Rodler holen Silber und Bronze

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Dajana Eitberger und Magdalena Matschina holen Silber im Doppelsitzer, Tobias Wendl und Tobias Arlt fahren zu Bronze.

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind im vollen Gange!

Am vierten Wettkampftag raste Rennrodlerin Julia Taubitz zur dritten Goldmedaille für Deutschland, Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann holten zudem Silber in der Team-Kombination. Die DSV-Skispringer schrammten hingegen denkbar knapp an Edelmetall vorbei. In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

11. Februar, 20.36 Uhr: Im Eiskunstlauf werden heute noch Medaillen vergeben

Eine Medaillen-Entscheidung steht heute noch aus: Aktuell läuft das Finale im Eistanz, allerdings ohne deutsche Beteiligung.

11. Februar, 20.15 Uhr: Deutschland gewinnt Bronze im Doppelsitzer!

Tobias Wendl und Tobias Arlt profitieren im zweiten Durchgang von einem Fehler des führenden Duos aus den USA und schnappen sich so die Bronzemedaille! Gold bleibt - wie schon bei den Damen - in Italien, Emanuel Rieder und Simon Kainzwaldner dürfen jubeln. Thomas Steu und Wolfgang Kindl aus Österreich freuen sich derweil über Silber. Das zweite deutsche Duo Toni Eggert und Florian Müller schrammt mit dem vierten Platz knapp am Podest vorbei, Marcus Mueller und Ansel Haugsjaa aus den USA fallen am Ende bis auf Rang sechs ab. Die beiden Jungspunde aus den Vereinigten Staaten starteten eigentlich auch stark in den zweiten Durchgang und waren schon auf Goldkurs, leisteten sich im Mittelabschnitt dann aber einen Patzer. Somit ging es weit zurück, Wendl/Arlt sprangen noch überraschend aufs Treppchen.

Bei Tobias Wendl und Tobias Arlt brachen nach ihrem Überraschungs-Bronze alle Dämme. © Michael Kappeler/dpa

11. Februar, 19.58 Uhr: Jordan Stolz gewinnt Gold, Finn Sonnekalb verpasst das Podest deutlich

Nach dem Skandal um Joep Wennemars und Lian Ziwen landet der Niederländer nur auf dem fünften Platz, Gold geht in die USA. Jordan Stolz schnappt sich den Sieg über 1000 Meter, der Niederländer Jenning de Boo gewinnt Silber. Zhongyan Ning aus China landet auf dem dritten Platz. Enttäuschend lief der Abend für die deutsche Edelmetall-Hoffnung Finn Sonnekalb, der ganze zwei Sekunden unterhalb seiner Bestzeit blieb und lediglich 12. wurde. Allerdings bremste ein Infekt den 18-Jährigen womöglich auch aus. Mit Moritz Klein und Hendrik Dombek fuhren zwei weitere deutsche Athleten auf die Plätze 15 und 16.

Für Finn Sonnekalb hat es über 1000 Meter nicht zu einer Medaille gereicht. © Peter Kneffel/dpa

11. Februar, 19.44 Uhr: Eklat beim Eisschnelllauf!

Der Chinese Lian Ziwen nimmt dem niederländischen Eisschnellläufer Joep Wennemars beim Wettbewerb über 1000 Meter den Außenbahnvorteil und bringt ihn damit völlig aus der Fassung! Die heikle Szene kostete den Sohn von Olympia-Legende Erben Wennemars (50) wertvolle Sekunden im Medaillenrennen, weshalb der 23-Jährige auch frustriert gestikulierte, seinen Kontrahenten im Zieleinlauf wütend anging und wegschubste. Eine unschöne Szene!

11. Februar, 19.15 Uhr: Deutsche Rodlerinnen holen Silber!

Dajana Eitberger und Magdalena Matschina behaupten den zweiten Platz und gewinnen die Silbermedaille! Gold geht mit 0,120 Sekunden Vorsprung an die italienischen Lokalmatadorinnen Andrea Vötter und Marion Oberhofer, Selina Egle und Lara Michaela Kipp (+0,259 Sekunden) aus Österreich fahren zu Bronze. Eitberger und Matschina legten einen starken zweiten Lauf im Eiskanal hin, doch das beste Duo des Abends ließ sich davon zum Abschluss nicht beeindrucken und sauste fehlerfrei zum Triumph ins Ziel. Der Jubel ist allerdings bei allen sechs Athletinnen auf dem Podest riesengroß.

Dajana Eitberger und Magdalena Matschina gewinnen die nächste Rodel-Medaille für Team D! © Robert Michael/dpa

11. Februar, 18.20 Uhr: Auch deutsche Rodel-Männer haben Medaillen-Chancen

Die beiden deutschen Doppelsitzer-Duos Toni Eggert und Florian Müller sowie Tobias Wendl und Tobias Arlt schielen ebenfalls auf Edelmetall. Aktuell stehen Eggert/Artl nach dem 1. Durchgang auf Platz vier, dahinter lauern Wendl /Arlt als fünftbestes Team. Marcus Mueller und Ansel Haugsjaa aus den USA führen im Moment, dahinter würden es Thomas Steu mit Wolfgang Kindl aus Österreich sowie die Italiener Emanuel Rieder und Simon Kainzwaldner aufs Podest schaffen.

Toni Eggert und Florian Müller können auf eine Medaille im Doppelsitzer hoffen. © Robert Michael/dpa

11. Februar, 17.42 Uhr: Rodlerinnen Dajana Eitberger und Magdalena Matschina auf Medaillenkurs

Das deutsche Rodel-Duo Dajana Eitberger und Magdalena Matschina liegt zur Halbzeit im Doppelsitzer auf Platz zwei. Zwar verloren die beiden bei einer Bandenberührung am Start etwas Zeit, dafür lief es im unteren Bereich umso besser. In Führung liegen die Italienerinnen Andrea Vötter und Marion Oberhofer, Eitberger und Matschina haben aber nur 0,022 Sekunden Rückstand. Selina Egle und Lara Kipp aus Österreich belegen derzeit den dritten Rang.

Dürfen sich Magdalena Matschina und Dajana Eitberger gleich über Edelmetall freuen? © Michael Kappeler/dpa

11. Februar, 17.07 Uhr: Entscheidung beim Rodeln im Doppelsitzer

Vor wenigen Minuten starteten die jeweils 1. Durchgänge im Doppelsitzer der Rodler und Rodlerinnen, ab 18.53 Uhr bzw. 19.40 Uhr fallen im 2. Durchgang die Entscheidungen. Bei den Frauen kämpft das deutsche Duo Dajana Eitberger und Magdalena Matschina um die Goldmedaille, bei den Männern dürften Tobias Wendl und Tobias Arlt Medaillenchancen haben, außerdem treten Toni Eggert und Florian Müller an.

11. Februar, 17.02 Uhr: Freestyle Gold geht in die USA

Elizabeth Lemley schnappt sich den Olympiasieg auf der Buckelpiste im Livigno Snow Park! Die 20-jährige US-Amerikanerin siegt vor ihrer Teamkollegin Jaelin Kauf, Dritte wurde Perrine Laffont aus Frankreich. Nach einem Kreuzbandriss kehrte die Jugend-Olympiasiegerin von 2024 erst im vergangenen Dezember in den Weltcup zurück, jetzt setzt sie sich überraschend in Italien durch.

Elizabeth Lemley gewinnt Gold im Ski-Freestyle auf der Buckelpiste. © Oliver Weiken/dpa

11. Februar, 16.08 Uhr: Heftiger Sturz überschattet Snowboard-Wettbewerb

Große Sorge um die Chinesin Liu Jiayu! Die 33-Jährige ist bei der Halfpipe der Frauen schwer gestürzt und musste minutenlang behandelt werden. Als sie ihren "Frontside 900" landen wollte, verlor sie das Gleichgewicht, knallte mit dem Kopf auf die Piste und blieb regungslos liegen, was die Fans sofort verstummen ließ. Rund acht Minuten kümmerten sich die Sanitäter um Jiayu, ehe sie auf einer Trage abtransportiert werden konnte. Noch ist nicht klar, wie es der Weltmeisterin von 2019 inzwischen geht.

Liu Jiayu (33) wurde auf einer Trage abtransportiert und ins Krankenhaus gebracht. © Jeff PACHOUD / AFP

11. Februar, 15.30 Uhr: Julia Simon holt nächste Goldmedaille, Franziska Preuß geht leer aus

Die Französinnen dominieren den Biathlon-Einzel der Frauen über 15 Kilometer! Julia Simon schnappt sich Gold, Teamkollegin Lou Jeanmonnot freut sich über Silber. Lora Hristova aus Bulgarien wird Dritte. Vanessa Voigt schrammt als Vierte nur knapp am Podest vorbei, Janina Hettich-Walz landet auf einem passablen achten Platz. Für die deutsche Medaillen-Hoffnung Franzi Preuß lief es hingegen nicht wirklich rund. Beim letzten Schießen wollen die Scheiben zwei und vier nicht fallen, als die 31-Jährige völlig fertig im Ziel ankommt, hat sie mehr als zwei Minuten Rückstand auf Simon. Das reicht nur für den zehnten Platz. Dabei war die Bayerin nach drei perfekten Schießeinlagen lange auf Medaillenkurs.

Franziska Preuß kam völlig erschöpft im Ziel an, für eine Medaille hat es aber leider nicht gereicht. © Hendrik Schmidt/dpa

Julia Simon holt ihre nächste Goldmedaille. © Hendrik Schmidt/dpa

11. Februar, 14.15 Uhr: Jens Lurås Oftebro gewinnt Gold in der Nordischen Kombination

Die Goldmedaille im Langlauf über zehn Kilometer geht nach Norwegen! Jens Lurås Oftebro sinkt völlig erschöpft im Ziel zusammen, der Österreicher Johannes Lamparter holt Silber, Bronze schnappt sich Eero Hirvonen aus Finnland. Vinzenz Geiger war lange Teil der Spitzengruppe, am Ende ging ihm aber die Luft aus, er landete auf Platz zehn und damit noch hinter seinem deutschen Teamkollegen Johannes Rydzek, der Achter wurde. Julian Schmid fuhr als 14. ins Ziel.

Vinzenz Geiger (r.) musste am Ende abreißen lassen. © Daniel Karmann/dpa

Jens Lurås Oftebro freut sich über seinen Sieg in der Nordischen Kombination. © Daniel Karmann/dpa

11. Februar, 12:41 Uhr: Franjo von Allmen gewinnt zum dritten Mal Gold

Damit krönt sich der 24-jährige Schweizer wahrscheinlich zum König der diesjährigen Winterspiele. Mit einem Vorsprung von 0,13 setzte er sich gegen seinen direkten Konkurrenten, dem Amerikaner Ryan Cochran-Siegle (33) durch. Marco Odermatt (28), welcher vor dem Beginn der Olympischen Winterspiele als Favorit auf die Goldmedaille gehandelt wurde, belegte den dritten Platz.

Franjo von Allmen ist erst der dritte männliche Skifahrer in der Geschichte, der es geschafft hat drei Goldmedaillen bei ein und denselben olympischen Spielen abzusahnen. Somit stellt er sich auf dasselbe Treppchen von Ski-Legenden wie der Österreicher Toni Sailer (†73) und dem Franzosen Jean-Claude Killy (82).



Bei Franjo von Allmen (24) ist die Freude nach dem Zielschuss riesig, denn er weiß, dass er gerade eben etwas historisches geschafft hat. © Peter Klaunzer/KEYSTONE/dpa

11. Februar, 11.12 Uhr: Hasswelle gegen 19-jährige Skispringerin

Nach dem Ausscheiden des polnischen Teams beim olympischen Mixed-Wettbewerb im Skispringen wurde die 19-jährige Pola Beltowska von einer Flut aus hasserfüllten Kommentaren im Netz und den sozialen Medien überrollt. "Mir ist klar, dass mein Sprung uns den Einzug in die zweite Runde gekostet hat. Ich hatte Angst vor diesem Sprung. Ich wollte niemanden enttäuschen, aber es hat nicht geklappt", erklärt die Teenagerin nach einem Sprung von gerade einmal 82 Metern und nimmt die Schuld am Ausscheiden ihres Teams auf sich. Doch mit dem, was in den Kommentarspalten auf sie wartet, hat die junge Skispringerin nicht gerechnet.

Mittlerweile veröffentlichte auch der Polnische Skiverband eine Stellungnahme: "Wir billigen den verwerflichen Hass gegen Pola Bełtowska nicht und werden ihn niemals billigen. Was wir hier erleben, überschreitet alle Grenzen der Sportkritik." © AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Foto von AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

11. Februar, 10.43 Uhr: Olympia-Veteran bricht sich Genick im Training

Schock im Olympia-Dorf! Am vergangenen Montagabend stürzte der australische Snowboardcross-Fahrer Cam Bolton (35) schwer im Training. Die Verletzung bedeutet für den Veteran das sichere Olympia-Aus. Das Australische Sportinstitut "NSWIS" bestätigte den heftigen Crash des erfahrenen Athleten. Am gestrigen Dienstag litt Bolton demnach an immer stärker werden Schmerzen im Kopf-, Hals- und Nackenbereich, woraufhin er zu einem CT-Scan in die Olympische Polyklinik gebracht wurde. Dort folgte die Schock-Diagnose: Bolton hat sich bei seinem Sturz zwei stabile Halswirbelfrakturen zugezogen. Nach dem Scan wurde er sofort in ein mailändisches Krankenhaus gebracht.

Anstelle des verunfallten Cam Bolton (oben, 35) wird der 21-jährige James Johnstone an der Seite von Adam Lambert (28) und Jarryd Hughes (30) beim Snowboardcross-Qualifikationsrennen der Männer am Donnerstag an den Start gehen. (Archivbild) © IMAGO / AAP

10. Februar, 22.20 Uhr: Das war der vierte Wettkampftag

Während beim Eishockey der Frauen und im Eiskunstlauf der Männer noch die Kufen klirren, verabschieden wir uns aus dem vierten Wettkampftag, den Julia Taubitz mit der dritten Goldmedaille für Team D bestimmte. Im Medaillenspiegel klettert Deutschland dadurch zwischenzeitlich auf den geteilten zweiten Platz mit Schweden, Norwegen führt die Rangliste aktuell mit sechs Gold-Coups an.