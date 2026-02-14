Arzt von Lindsey Vonn meldet sich nach 3. Operation: "Heikle Situation"
Treviso (Italien) - Nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Spielen, bei dem sie sich einen komplizierten Unterschenkelbruch zuzog, ist Ski-Queen Lindsey Vonn (41) inzwischen dreimal operiert worden. Jetzt meldet sich auch der Arzt zu Wort, der die Operationen durchführte, und gibt Einblicke in die Behandlung der US-Amerikanerin.
Man habe den "komplizierten Fall" mit einem Expertenteam betreut, erzählte Dr. Stefano Zanarella, Chefarzt der Orthopädie im Krankenhaus Ca' Foncello in Treviso, beim Corriere della Sera. Er sei sehr zufrieden mit dem Genesungsprozess der 41-Jährigen.
Die Klinik sei ein Olympia-Krankenhaus, weshalb man auf bestimmte Situationen vorbereitet und speziell dafür geschult worden sei. Dieses Wissen kam dem Ärzteteam um Zanarella nun zugute: Der leitende Chirurg sprach von einer "heiklen und langwierigen medizinischen Situation", die man glücklicherweise erfolgreich bewältigt habe.
Dafür hatte sich Vonn bereits in einem emotionalen Statement auf Instagram bei ihren Ärzten und dem medizinischen Personal bedankt.
"Die Worte der Patientin erfüllen uns mit Stolz", sagte Zanarella deswegen und sprach der Skirennfahrerin im gleichen Zug Lob aus.
Olympia 2026: Operationen von Lindsey Vonn gut verlaufen
"Lindsey Vonn ist eine vorbildliche Patientin, ebenso wie ihr amerikanisches Team und die Ärzte des US-Verbandes, die uns wirklich tatkräftig unterstützen", sagte der Chefarzt und fuhr fort: "Sie sind hervorragende Menschen und gleichzeitig großartige Fachleute. Das Ergebnis war eine gelungene Operation."
Vom Promi-Status der viermaligen Gesamtweltcupsiegerin ließ sich Zanarella dabei aber nicht ablenken.
"Wir haben uns mit dem gleichen Engagement wie jeder andere Patient eingesetzt, ohne uns davon beeinflussen zu lassen, dass sie eine Olympiasiegerin ist", machte der Chirurg klar.
Vonn war am zweiten Wettkampftag der Olympischen Spiele trotz eines Kreuzbandrisses mit Medaillenchancen in die Abfahrt gegangen, dort aber nach gerade einmal 13 Sekunden schlimm gestürzt.
