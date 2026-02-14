 145.724

Olympia 2026 im Ticker: Franziska Preuß läuft am Sprint-Podest vorbei

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Maren Kirkeeide hat sich zur Olympiasiegerin im Biathlon-Sprint gekürt, als beste Deutsche wurde Franzi Preuß Siebte.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind im vollen Gange!

Am siebten Wettkampftag sackten die deutschen Skeletonis die nächsten Medaillen ein: Im Einzelwettbewerb raste Axel Jungk zu Silber, sein Teamkollege Christopher Grotheer zu Bronze.

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

14. Februar, 16.24 Uhr: Schaffen Deutschlands Eishockey-Frauen den Sprung ins Halbfinale?

Es geht ums Halbfinale! Deutschlands Eishockey-Frauen treten um 16.40 Uhr im Viertelfinale gegen Kanada an. Gegen die Nordamerikanerinnen ist das DEB-Team der klare Außenseiter, geht das Duell aber mutig an.

"Dass es schwer werden wird, ist uns bewusst. Aber wir gehen in das Spiel, um zu gewinnen", hatte Kapitänin Daria Gleißner am Tag vor der Partie noch gesagt. Dabei könnte Deutschland in die Karten spielen, dass Kanadas Top-Spielerin Marie-Philip Poulin das letzte Spiel verletzt verpasste und womöglich noch nicht wieder bei 100 Prozent steht.

Deutschlands Eishockey-Frauen wollen die Sensation gegen Kanada schaffen.
© Wang Kaiyan/XinHua/dpa

14. Februar, 16.03 Uhr: Emma Aicher startet im Riesenslalom

Lange war unklar, ob "Silber-Emma" auch beim Riesenslalom an den Start gehen würde, jetzt hat der DSV das Aufgebot für die technische Disziplin bekannt gegeben. Auf der Startliste stehen sowohl Emma Aicher als auch Slalom-Spezialistin Lena Dürr.

Im Gegensatz zu allen anderen Disziplinen, in denen Allrounderin Aicher an den Start geht, zählt sie allerdings im Riesenslalom nicht zu den Podiumskandidatinnen. Die 22-Jährige hatte in Abfahrt und Teamkombination Silber gewonnen, im Super-G war sie allerdings ausgeschieden. Eine Medaillenchance hat Aicher aber noch im Slalom am Mittwoch.

Emma Aicher geht im Riesenslalom an den Start.
© Michael Kappeler/dpa

14. Februar, 15.47 Uhr: Maren Kirkeeide holt Biathlon-Gold im Sprint

Die norwegisch-französischen Festspiele im Biathlon gehen weiter! Maren Kirkeeide aus Norwegen hat mit einer bockstarken Schlussrunde die Französin Océane Michelon noch um 3,8 Sekunden auf Platz zwei geschoben und sich so erstmals zur Olympiasiegerin gekrönt. Bronze holte 23,7 Sekunden hinter Kirkeeide Lou Jeanmonnot, der ein Schießfehler einen Strich durch die Goldrechnung machte.

Auch Franziska Preuß ärgerte sich über einen Schießfehler beim Stehendschießen, durch den sie mit einer Minute Rückstand auf Kirkeeide "nur" auf Platz sieben landete, sie sicherte sich aber trotzdem eine gute Ausgangsposition für die Verfolgung.

Vanessa Voigt, die bis zum Vortag mit Magen-Darm-Problemen flach gelegen hatte, holte dank zehn Treffern das Maximum heraus und belegte den zwölften Platz. Julia Tannheimer, die sich mit zwei Fehlern im Stehendschießen früh rausschoss, rannte trotzdem noch auf den 20. Rang, Selina Grotian hingegen landete mit drei Fehlern auf Platz 52.

Franziska Preuß geht am Sonntag von Platz sieben aus in die Verfolgung.
© Hendrik Schmidt/dpa

14. Februar, 15.20 Uhr: Preuß wohl mit dem Fehler zu viel

Schade! Franziska Preuß muss mit einem Fehler im Stehendanschlag wohl die Hoffnungen auf eine Medaille begraben.

Vanessa Voigt blieb kurz zuvor zwar fehlerfrei, liegt aber nach den zweitem Schießen bereits hinter Preuß. Julia Tannheimer betrieb Schadensbegrenzung und bleib im Stehendanschlag fehlerfrei, bei Selina Grotian kam noch ein Fehler hinzu.

14. Februar, 15.15 Uhr: Deutsche Biathletinnen durchwachsen, nur Franzi Preuß top

Die vier deutschen Biathletinnen haben ihr Liegendschießen absolviert - mit durchwachsenen Ergebnissen. Die beiden Youngster Selina Grotian und Julia Tannheimer schossen sich mit jeweils zwei Fehlern gleich aus dem Medaillenrennen raus. Vanessa Voigt räumte zwar alle fünf Ziele ab, war allerdings läuferisch schon weit zurück.

Franziska Preuß hingegen traf fünfmal und zeigte auch eine ansprechende Laufleistung, vorerst ordnet sie sich auf Platz zwei ein. Die besten Athletinnen folgen allerdings noch.

Julia Tannheimer schoss sich in ihrem ersten Olympia-Rennen mit zwei Fehlern liegend raus.
© Hendrik Schmidt/dpa

14. Februar, 14.47 Uhr: Jetzt kämpfen die Biathletinnen um Medaillen

Schlag auf Schlag geht es weiter! Im Schneetreiben von Antholz kämpfen jetzt die Biathletinnen um Medaillen.

Die vier deutschen Starterinnen gehen innerhalb weniger Minuten ins Rennen, Vanessa Voigt, Julia Tannheimer, Selina Grotian und Franziska Preuß starten alle zwischen 15.01 Uhr und 15.05 Uhr.

Dabei war Selina Grotian bis heute Morgen gar nicht eingeplant gewesen: Die 21-Jährige rückt durch die krankheitsbedingte Absage von Janina Hettich-Walz ins Team.

Vanessa Voigt startet heute als erste Deutsche und will ihr gutes Rennen aus dem Einzel wiederholen.
© Hendrik Schmidt/dpa

14. Februar, 14.35 Uhr: Lucas Pinheiro Braathen holt historisches Gold für Brasilien

Parallel zum deutschen Eishockey-Spiel ist der zweite Lauf im Riesenslalom zu Ende gegangen - mit einem historischen Sieg! Lucas Pinheiro Braathen sicherte sich dank seines großen Vorsprungs aus dem ersten Lauf die Goldmedaille, es ist die erste Medaille überhaupt für Brasilien bei Olympischen Winterspielen.

0,58 Sekunden hinter dem in Norwegen geborenen Braathen gewann der Schweizer Marco Odermatt Silber, sein Landsmann Loic Meillard holte Bronze.

Bitter aus deutscher Sicht war der Ausfall von Fabian Gratz, der als Zehnter aussichtsreich in den zweiten Lauf gestartet war. Stattdessen wurde Alexander Schmid auf Platz 13 nach einer guten Aufholjagd bester Deutscher, Anton Grammel belegte am Ende Platz 14.

© Gabriele Facciotti/AP/dpa

14. Februar, 14.30 Uhr: Das Spiel ist aus, Deutschland verliert gegen Lettland

Schade! Kurz vor Schluss donnert Deutschland den Puck noch einmal gegen den Pfosten und verpasst so den Ausgleich.

Am Ende steht deshalb eine 3:4-Niederlage gegen Lettland. Weiter geht es für das DEB-Team am Sonntagabend um 21.10 Uhr gegen einen der Topfavoriten, Team USA.

Viermal musste Goalie Philipp Grubauer den Puck vorbeilassen, Deutschland verlor 3:4 gegen Lettland.
© Peter Kneffel/dpa

14. Februar, 14.26 Uhr: Tim Stützle bringt Deutschland wieder ran

Geht hier noch was? Tim Stützle bringt die deutschen Eishockey-Männer wieder ran, verkürzt auf 3:4 gegen Lettland.

Zwei Minuten sind noch zu spielen, erzielt Deutschland den Ausgleich, geht es in die Overtime.

14. Februar, 14.17 Uhr: Lettland führt gegen Deutschland

Ist das bitter! Erstmals in diesem olympischen Eishockey-Turnier liegt Deutschland hinten, Lettland stellt auf 3:2.

Eduards Tralmaks bringt die Letten in Front, zum ersten Mal in diesem Spiel braucht sein Team dabei keine Überzahlsituation für einen Treffer. Nur wenige Minuten später erhöht Renars Krastenbergs sogar auf 4:2.

Rund acht Minuten hat Deutschland noch, um zumindest die Overtime zu erzwingen.

Deutschland liegt gegen Lettland hinten.
© Carolyn Kaster/AP/dpa

14. Februar, 13.21 Uhr: Lettland gleicht gegen Deutschland aus

Schon wieder gleicht Lettland im Eishockey gegen Deutschland aus!

Dieses Mal war das DEB-Team in der doppelten Unterzahl, nachdem Jonas Müller und Tobias Rieder für jeweils zwei Minuten vom Eis geschickt worden waren. Das Power Play nutzte Lettland eiskalt aus, Dans Locmelis (29. Minute) verlud Goalie Philipp Grubauer zum zweiten Mal an diesem Tag.

Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa

