 8.216

Das ist der Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele

Medaillenspiegel der Olympischen Spiele 2026: Welche Nation hat die Nase vorn?

Mailand/Cortina (Italien) - Wer hat am Ende die Nase vorn? Bei den Olympischen Winterspielen 2026 kämpfen Sportler aus 92 Nationen vom 6. bis zum 22. Februar um Edelmetall.

Die Gold-, Silber- und Bronzemedaillen der Olympische Spiele 2026.
Die Gold-, Silber- und Bronzemedaillen der Olympische Spiele 2026.  © Paola Garbuio/LaPresse via ZUMA Press/dpa

In insgesamt 116 Wettbewerben werden Gold, Silber und Bronze vergeben, das sind so viele wie nie zuvor. Premiere feiert in Mailand und Cortina das Skibergsteigen, das zum ersten Mal olympisch ist.

Bei den Olympischen Winterspielen 2022 belegte Deutschland mit zwölf Goldmedaillen, zehnmal Silber und fünfmal Bronze den zweiten Platz hinter Norwegen. Kann Team D diesen Erfolg wiederholen?

Olympia 2026: Das ist der aktuelle Medaillenspiegel

Titelfoto: Paola Garbuio/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Mehr zum Thema Olympische Winterspiele: